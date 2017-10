Faško: Víchrice môžu udrieť častejšie

„V budúcnosti sa môžeme stretávať s najvyššími výstrahami počas všetkých štyroch ročných období,“ povedal v rozhovore pre Pravdu klimatológ Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v súvislosti so silným vetrom, ktorý v nedeľu potrápil celé Slovensko. Výstrahy sa podľa neho naučila väčšina ľudí rešpektovať, stále sa však nájdu takí, ktorí si nebezpečenstvo neuvedomujú.

Stredom Európy sa v nedeľu prehnal silný vietor, ktorý spôsobil rozsiahle škody. Čo sa tu dialo?

Najmä v nedeľu boli prejavy počasia veľmi výrazné. Mnoho meteorologických staníc zaznamenalo rýchlosť vetra v nárazoch viac ako 100 kilometrov za hodinu. A neboli to len vysokohorské stanice, ale napríklad aj stanica Bratislava-letisko, Liesek či Hurbanovo. Na viacerých staniciach dosiahla rýchlosť vetra viac ako 80 kilometrov za hodinu. Najvyššie rýchlosti zaznamenali na vysokohorských staniciach. Na Chopku to bolo až 162 kilometrov za hodinu v nárazoch. Fúkalo aj na takých miestach, kde silný vietor nie je bežný. Príkladom sú Dudince, kde rýchlosť vetra dosiahla v nárazoch až 97 kilometrov za hodinu.

Čím bolo víkendové počasie spôsobené?

Polohou riadiacich tlakových útvarov. Západne od Britských ostrovov sa nachádzala tlaková výš, ktorá zasahovala smerom na Island. Na opačnej strane, na rozhraní medzi Poľskom a Bieloruskom, sa rozprestierala tlaková níž. Veľký rozdiel tlaku vzduchu medzi ich stredmi spôsobil, že vietor dosahoval takú silu. Práve v priestore od južnej Škandinávie cez Nemecko, Českú republiku smerom na Slovensko, ale aj v Poľsku, bol vietor najsilnejší.

Nie sú víchrice typické skôr pre letné obdobie?

V lete sa vyskytujú pomerne pravidelne najmä pri búrkach, vtedy však nebývajú dosiahnuté také rýchlosti, ako sme tu mali teraz. Práve pre prechodné ročné obdobia sú príznačné vetry, spôsobené rozdielom tlaku vzduchu medzi tlakovou výšou a tlakovou nížou. Vietor vtedy vytrvalo fúka. Tým, že v nedeľu trval tak dlho, bol tu priestor na to, aby sa nárazy opakovali a rýchlosť vetra tak dosiahla vysoké hodnoty. Aj z toho dôvodu bolo teraz oveľa viac škôd ako pri letných búrkach.

Na niektorých miestach sa k vetru pridalo aj sneženie. Aké problémy to môže priniesť v zime?

V zásade platí, že silný vietor v kombinácii so snežením prináša viac problémov ako s dažďom. V zime je to veľká záťaž najmä pre dopravu. Ak je sneh suchý, vietor ho bez problémov rozfúka. Vytvárať sa môžu aj viac ako dvojmetrové záveje. Závisí to, samozrejme, od terénu a polohy ciest. Problém môže byť s údržbou ciest, pre častejšie kolízie môžu byť úseky ciest neprejazdné. Takisto spôsobuje problémy v železničnej doprave.

Môže sa sila vetra v budúcnosti stupňovať?

Rýchlosť môže byť aj vyššia, ako sme tu mali počas uplynulého víkendu. Také prípady sme u nás v minulosti zaznamenali v Tatrách. Súviseli s padavými vetrami, podobnými, aké sa vyskytujú napríklad na pobreží Jadranského mora alebo v Alpách. Tým, že padajú z vyšších pohorí do nižších polôh, môže tam existovať zrýchľujúci efekt. Na Skalnatom plese tak bola zaznamenaná rýchlosť viac ako 250 kilometrov za hodinu.

Čoraz častejšie sa hovorí o výkyvoch počasia, ktoré súvisia s globálnym otepľovaním. Máme sa teda pripraviť na to, že najvyššie výstrahy budú na Slovensku častejšie ako dosiaľ?

Dynamika počasia v tomto roku je výraznejšia, ako to u nás zvykne bývať. Ak berieme do úvahy, že bude teplejšie, tak v dôsledku toho budú pravdepodobne výraznejšie aj tlakové útvary, ktoré určujú charakter počasia. Potom aj konkrétne prejavy počasia, ktoré s nimi súvisia, budú nápadnejšie. V budúcnosti sa môžeme stretávať s najvyššími výstrahami počas všetkých štyroch ročných období.

Pokiaľ ide o silu vetra, pre viaceré okresy platili výstrahy najvyššieho, tretieho stupňa. Existuje pri ňom nejaký strop?

Horný interval je pri treťom stupni otvorený.

Vnímajú ľudia tieto výstrahy ako reálne hroziaceho nebezpečenstvo alebo to podceňujú?

Myslím si, že väčšina ľudí sa to už naučila rešpektovať. Už majú dostatok skúseností, pretože takéto výstrahy nie sú ojedinelé. Ľudia sa tiež poučia, keď to zažijú na vlastnej koži.

Aké počasie nás čaká v nasledujúcich dňoch?

Veterný a premenlivý charakter počasia by sa mal v nasledujúcich dňoch ustáliť. Ešte v utorok môže fúkať, ale nebude to taký silný vietor ako v predchádzajúcich dňoch. V stredu by už malo mať počasie takmer klasický charakter, ako u nás býva v tomto období. Pri premenlivej oblačnosti sa môžu ešte na niektorých miesta vyskytnúť aj zrážky, nebudú však výdatné. V priebehu stredy k nám začne prúdiť teplejší vzduch. Na najteplejších miestach, kde bude počas víkendu svietiť slnko, môže teplota vystúpiť takmer na 15 stupňov.