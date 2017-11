Fico: Nie som s prezidentom v žiadnom spore

V rozhovore pre denník Pravda odmietol, že by bol v spore s prezidentom Andrejom Kiskom ohľadne problémov, ktoré má Kiskova firma s platením daní. „Želám si len, nech si to pán prezident konečne vyrieši, nech to vysvetlí,“ vyhlásil Fico.

V českých parlamentných voľbách dali voliči hlas vo veľkej miere populistom, extrémistom, protestným stranám, aj keď sa krajine ekonomicky darí. Nemáte obavu, že nárast tohto typu strán čaká aj Slovensko? A navyše extrémistov už máme aj my v parlamente.

Pre mňa je výsledok v českých voľbách veľkým ponaučením. Mám na to nejaké odpovede, ale buďme pripravení, že pokiaľ nezačnú viac spolupracovať v Európe štandardné politické systémy, navzájom sa nebudú podporovať, táto deštrukcia môže prebiehať veľmi rýchlo na Slovensku a v ďalších krajinách Európy.

Hovoril som o tom nedávno v Štrasburgu na GRECO, čo je inštitúcia Rady Európy na boj proti korupcii. Jasne mi tam povedali – pán premiér, vy nebojujete proti korupcii, vy bojujete proti vnímaniu korupcie. Na to som odpovedal, tak na Slovensko príďte a povedzte ľudom, že je rozdiel medzi vnímaním, teda tým, čo popíšu médiá, a objektívnou situáciou. Samozrejme, nikto nespochybňuje, že korupcia v spoločnosti existuje a uvedomujem si, že bude potrebné niektoré politiky zmeniť a správať sa inak.

Čo zmeníte?

Predovšetkým nechcem odísť od sociálnej demokracie, pretože to je pre mňa obsah politiky. Otázne je, či ten obsah dobre predávame. Čiže skôr je to o štýle politiky ako o obsahu politiky.

Som ľavičiar a aj ostanem ľavičiarom, ale budeme musieť tvrdšie reagovať na neuveriteľné klamstvá, ktoré sa tu šíria. Čo to je za krajinu, kde rozhodne súd a na titulných stranách protivládnych denníkov sa objavujú články, ktoré spochybňujú rozhodnutia súdov.

Tak teda, kto tu je prokurátor a sudca? Je to opozičný politik, opozičné médium, alebo je to sudca a prokurátor? Ak sa toto nenaučíme rešpektovať, tak Pán Boh ochraňuj túto krajinu.

Budúci český premiér Andrej Babiš odmieta euro, ťažko predpokladať, že krajina pod jeho vedením smeruje do jadra EÚ, ktoré sa bude formovať zo štátov, ktoré platia eurom. Aká bude slovenská pozícia v zoskupení visegrádskej štvorky?

Nebudem nikdy zasahovať do vnútorných záležitostí iného štátu. Teším sa však, že sa nám na základe mojej iniciatívy podarilo zvolať doma na Slovensku stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov.

Máme jasnú zhodu, že ak sa niektoré krajiny EÚ rozhodnú ísť rýchlejšie a hlbšie spolupracovať v oblasti sociálnej, obrany či v iných oblastiach, Slovensko by malo byť pri tom. To je to jadro, o ktorom stále hovorím. Uvedomme si, že z krajín V4 iba Slovensko má euro.

Nás sa hlbšia integrácia a rýchlejší postup dotýka podstatne viac ako krajín, ktoré euro nemajú. Zdá sa, že zo Slovenska sa stal jediný ostrov proeurópskej orientácie v strede Európy. Nám to svedčí, ľudia tomu veria. Ale nerobím to preto, že treba postupovať podľa nálad ľudí, ale preto, že nám doterajšie členstvo v EÚ mimoriadne pomohlo.

Ale aká bude naša pozícia vo visegrádskej štvorke?

Naša pozícia je veľmi otvorená. Chcem, aby sa o budúcnosti EÚ vo všetkých 27 členských krajinách hovorilo spoločne. Dôvera vo V4 sa udrží vtedy, ak sa o rozhodujúcich krokoch, ktoré urobí eurozóna v najbližšom čase, bude baviť všetkých 27 členských štátov, teda nech sú tam aj Česi, Poliaci, aj Maďari a nech do toho môžu hovoriť.

Nemôže sa nejaká skupina krajín sama len tak rozhodnúť, že ide ďalej. Všetci ostatní by mali o tom vedieť. Napríklad je to otázka európskeho prokurátora, spoločnej obrannej iniciatívy EÚ, sociálnej integrácie.

Slovenské záujmy vo V4 sú už predsa dnes iné ako Poľska, Česka a Maďarska, nejde len o euro.

Ale to by nás nemalo oddeľovať. Ak sa krajina rozhodne, že nechce mať euro, tak ani nemôže mať záujem na nejakej hlbšej integrácii v eurozóne.

Chcem len v zásadných otázkach EÚ postupovať spoločne. Ale keď sa my dohodneme s Francúzskom a Nemeckom, že chceme hlbšiu spoluprácu v obrane, že máme inú predstavu o sociálnom štáte, o minimálnej mzde, tak to je naše suverénne rozhodnutie. Nemôže to mať však vplyv na fungovanie 27 krajín EÚ.

Kedy padne rozhodnutie o vytvorení jadra EÚ?

Už je to tu. Prvým takým krokom bol inštitút európskeho prokurátora, kde sa zatiaľ prihlásilo 20 krajín. Druhým takýmto inštitútom bude spoločná obranná a bezpečnostná politika.

Uvedomme si, že EÚ dnes nezohráva absolútne žiadnu úlohu vo svetovej politike, pokiaľ ide o obranu a bezpečnosť. V Sýrii sme neviditeľní, na Ukrajine sme neviditeľní, nemáme žiadny vplyv na dianie na Balkáne. Bosna a Hercegovina je možno pred občianskou vojnou. Tak buď chceme byť strategickými hráčmi, ako sú Rusko, Čína, Spojené štáty, alebo budeme teoretickými diskutérmi na zasadnutiach Európskej rady.

Slovensko chce svojou troškou prispieť aj do obranných iniciatív, aj do rozpočtu. To je jadro, o ktorom toľko hovoríme.

Prečo bolo dôležité spoločné vyhlásenie s prezidentom Andrejom Kiskom, predsedom parlamentu Andrejom Dankom o našej orientácii, keď v koalícii o tom pochybnosti nie sú a rovnaký názor má aj prezident?

Chceli sme to urobiť z dvoch zásadných dôvodov. Po prvé preto, že sa na politickej scéne stratil konsenzus medzi politickými stranami. Keď sme v roku 2004 išli do EÚ a bolo o tom referendum a keby opozičný Smer a HZDS nevyzývali ľudí – zúčastnite sa referenda a hlasujte za vstup do EÚ, tak dnes by si lízal rany Mikuláš Dzurinda, lebo referendum by bolo neúspešné.

Vždy existoval konsenzus, pokiaľ išlo o EÚ a NATO, tento konsenzus sa však vytratil. Pán Sulík hovorí, že Francúzsko a Nemecko sú nejaká okresná liga. Neviem, čo si myslia ďalšie opozičné strany, lebo sa zaoberajú nepodstatnými vecami.

Preto v čase, keď bol naposledy summit EÚ a nastavovali sa parametre, chcel som dať najavo celej Európe, že traja najvyšší ústavní činitelia, a pritom každý z nich pochádza z úplne iného tábora, máme úplne jasno, a aj celá vládna koalícia. Druhým dôvodom správneho načasovania nášho vyhlásenia boli výsledky volieb v Česku. Naznačili, že smerovanie Českej republiky ohľadne jadra únie bude odstredivé.

Chcel som dať najavo, že vieme, čo chceme a sme v tomto úplne konzistentní. V tejto politike budem pokračovať do posledného dňa.

Len nedávno ste boli v spore s prezidentom ohľadne vášho vyjadrenia, že si mal Andrej Kiska vybavovať protekciu u generálneho prokurátora v súvislosti s preverovaním jeho firmy. Aké sú vaše vzťahy v súčasnosti?

Nie som s prezidentom v žiadnom spore. Doteraz som nekomentoval a nebudem komentovať problémy pána prezidenta s daňami. To sú jeho problémy, nech si ich rieši sám. Vyjadril som sa len raz, a to vtedy, keď ma pani Wienk v priamom prenose obvinila, že som údajne zneužil daňové tajomstvo a pracoval s nejakými dokumentmi. Ako sa následne ukázalo, pán prezident mi o svojich problémoch s daňami porozprával sám.

Pani Wienk sa len odvolávala na vaše vyjadrenie počas stretnutia s mimovládnymi organizáciami.

To bola úplne iná téma. Spočívala v tom, že kto má mať právomoc menovať šéfa nového úradu, ktorý sa bude zaoberať ochranou verejného záujmu. To sú majetkové priznania, ochrana oznamovateľov korupcie.

Povedal som, že nesúhlasím, že by mal šéfa úradu menovať prezident, a že by to mal byť niekto iný. Opakovane som skonštatoval, že to bol pán prezident, ktorý mi sám povedal o svojich problémoch s daňami.

Želám si len, nech si to pán prezident konečne vyrieši, nech to vysvetlí. Najlepšie by bolo, keby ukázal všetky zmluvy, keď som ja mohol ukázať nájomnú zmluvu s Bonaparte. Skôr by som privítal, keby sme sa sústredili všetci traja najvyšší ústavní činitelia na budúcnosť EÚ.

Kedy sa odsťahujete z Bonaparte?

Ponúkol som systémové riešenia. Najsprávnejšie by do budúcnosti bolo, aby traja najvyšší ústavní činitelia mali k dispozícii štátne bývanie, ktoré by slúžilo aj na reprezentačné účely. Toto bývanie si prevezmú pri nástupe do funkcie a po odchode z funkcie ho automaticky odovzdajú.

Napriek tomu si hľadám riešenie, nechcem teraz od štátu žiadnu rezidenciu, pretože toto je bláznivá doba. Nebudem sa naťahovať s médiami o samozrejmé veci. Hľadám také riešenie, ktoré nebude vyrušovať nikoho. Dúfam, že vo vhodnú dobu ho oznámim. Teraz mám však iné starosti, ako sa na sto percent venovať tomu, kam sa presťahujem.

Vláda chce presadiť sociálny balíček v hodnote 250 miliónov eur. Opozícia a aj ekonómovia upozorňujú, že v dobrých časoch treba znižovať dlh. Takže prečo vláda viac nešetrí?

Lebo opozícia je pokrytecká. Keby sme teraz neurobili rozhodnutia na zvýšenie životnej úrovne ľudí, tak by opozícia prvá kričala, že vláda nie je sociálna. Veď máme najvyššiu zamestnanosť a najnižšiu nezamestnanosť v histórii, najnižší deficit, verejný dlh pod 50 percent, výborný hospodársky rast, tak kedy sa, dočerta, máme s verejnosťou­ deliť.

To zase máme škrtiť a škrtiť a potom príde nejaká kríza a zase nebude nič. Výkriky pravice ma vôbec nezaujímajú. Tá vždy verejnosť zarezávala. Ja nechcem verejnosť zarezávať, ale dať ľuďom niečo, čo budú pociťovať ako benefit z toho, že sa tejto krajine darí. Či už sú to vlaky zadarmo, lyžiarske zájazdy pre študentov, zatepľovanie, príplatky za prácu v noci, opatrovanie rodinných príslušníkov v domácnostiach.

Toto považujem ako sociálny demokrat za ľavicové, a pritom garantujem, že sa naše verejné financie vyvíjajú perfektným smerom. A čo máme mať 8 percent prebytkový rozpočet? Veď aj nejaká miera zdravého deficitu má svoju logiku. Skôr ma mrzí, keď naša opozícia hovorí, že sa nám darí, tak teda nech stlačí gombík v parlamente, pustí dlhovú brzdu a poďme stavať cesty rýchlejšie.

Lenže oni čím horšie, tým lepšie. Snáď nenabehnem na rétoriku opozície, že keď sa krajine darí, tak nedám ľuďom nič.

Avizovali ste minimálnu mzdu na rok 2019, ktorá by mala dosiahnuť 500 eur. Súhlasia s tým SNS a Most-Híd?

Naši partneri vedia, a ďakujem im za pochopenie, že toto je pre nás priorita nad priority. Naviac, ukazuje sa, že minimálna mzda a jej zvyšovanie nevedie k rastu nezamestnanosti, naopak, v slovenských pomeroch vedie k znižovaniu nezamestnanosti. Aj moji koaliční partneri si uvedomujú, že musíme robiť rozdiel medzi tými, ktorí robia a ktorí nerobia.

Zamestnávateľom sa však zvýšia náklady. Neobávate sa, že začnú prepúšťať zamestnancov?

Bola vláda, kde sedel sociálny netvor Kaník, a schválili novelizáciu Zákonníka práce, ktorá bola absolútne proti všetkým. Nezamestnanosť išla hore. V roku 2006 sme opravili Zákonník práce, vrátili sme ho do európskej podoby a nezamestnanosť išla dole.

Potom prišla kríza, následne Radičovej vláda znova Zákonník práce zmenila na neoliberálny, africký. Znovu sme ho zmenili na našu podobu. Nie je pravda, že by sociálne akty typu lepšej sociálno-právnej ochrany znamenali zvyšovanie nezamestnanosti.

Smer chce zakotviť do ústavy strop veku odchodu do dôchodku. Hovorí sa o veku 64 rokov. Je to reálne? Pretože začne narastať počet ľudí, ktorí budú poberať dôchodok.

Ak sa pozrieme na nastavený mechanizmus posúvania odchodu veku do dôchodku, tak vek 65 rokov dosiahneme asi o 18 rokov.

Máme teda pred sebou prakticky jednu generáciu a my sa teraz pýtame, či ľudia, ktorí prešli zložitým obdobím a ťažko robili, dokedy ich chceme nechať robiť. Sociálny štát nie je o tom, že z teba vyťažím toľko, koľko sa len dá.

Preto sa dnes bavíme o zastropovaní veku 64 alebo 65 rokov, ktorý by sme tak či tak dosiahli v roku 2035. Ak príde ďalšia generácia po nás a povie, že tento vek sa jej nepozdáva, tak nech si ho zmení. Chcel by som, aby ľudia mali istotu, že nepôjdu do dôchodku neskôr ako po 64. alebo 65. roku veku. Považujem to za sociálne a úplne normálne.

Čo urobíte pre to, aby sa skoncovalo s nehoráznymi odmenami pre advokátov v prípade zastupovania štátu v spore o elektráreň v Gabčíkove?

Kto zráta tie milióny eur, ktoré táto elektráreň zarobí a akú má hodnotu? Dávam do rovnováhy aj kus dobrej roboty právnikov. Vyhrali spor a získali sme späť za takmer 800 miliónov eur Vodnú elektráreň Gabčíkovo, ktorú Mikuláš Dzurinda prakticky zadarmo odovzdal do prenájmu talianskej spoločnosti Enel.

Na druhej strane sa vygenerovala odmena, ktorú sme označili za nechutne vysokú. Minister hospodárstva Žiga okamžite konal. Po rokovaniach sa vysoká odmena znížila a vyvodila sa aj zodpovednosť. Požiadame rezort spravodlivosti, aby pripravil špeciálne parametre pre uzatváranie zmlúv vo veľkých sporoch.

Áno, tie zmluvy boli veľmi vysoko nadsadené štátnou spoločnosťou MH Manažment, neboli však pripravené priamo na veľké obchodné spory. Je z toho ponaučenie, že ak vznikne podobný veľký obchodný spor v budúcnosti, musí byť osobitná zmluva, ktorá zastropuje maximálnu výšku odmeny.

Odmena pre advokáta Radomíra Bžána sa znížila z vyše 64 miliónov na vyše 17 miliónov eur. Stále to je priveľa.

Pre mňa je dôležité, že odmena sa znížila z 11 percent na 2,5 percenta a povedali sme si, že do budúcnosti bude pre výšku odmeny stanovený strop. Navyše robíme právnu analýzu, či je zmluva o odmene vôbec platná.

Nechcem nikoho obhajovať, tie sumy sú, samozrejme, obrovské a u ľudí môžu vyvolať zdesenie. Ale v zahraničí máme prípady, keď sú odmeny ešte vyššie. Rešpektujeme alebo nerešpektujeme teda, že tí právnici nám vyhrali takmer 800-miliónový spor?

V sobotu sú župné voľby, čo bude pre Smer úspechom?

Úspech v župných voľbách sa ťažko meria, lebo bude nízka účasť. Voliť sa budú župani a poslanci župných parlamentov. Myslím si, že veľmi úspešná bude skupina nezávislých poslancov, ktorí sa čoraz viac presadzujú v takomto type volieb. Pokiaľ ide o županov, Smer má reálne županov v Košiciach, Prešove, Žiline a v Trenčíne.

Ak máme teraz 4 z 8 županov a znovu by sme uhrali tieto miesta, tak poviem, že Smer obhájil svoje pozície, pretože toto je, ako som už povedal, bláznivá doba. Je neuveriteľné, čo niektorí kandidáti tárajú o župných voľbách. Pozerám televízne relácie a jediné, čo hovorí redaktor RTVS kandidátovi, je, aby si strážil čas, lebo má ešte tri minúty.

Redaktori sú nepripravení, nechávajú plynúť diskusiu, ktorá nemá kvalitu. Je tam množstvo klamstiev a potom to vyzerá tak, že ide o súboj 15 hláv proti sebe a nikto nevie, čo platí a čo neplatí.

Aká je vaša prognóza v Banskobystrickom kraji, vystrieda extrémistu kandidát demokratických síl?

Neuveriteľným spôsobom sa podceňuje situácia v tomto kraji. Niekto si myslí, že demokratické a antifašistické vyhlásenia sú dostačujúce. Ani zďaleka. Skôr si myslím, že nám chýba elementárna práca v teréne, pokiaľ ide o presviedčanie ľudí. Vidím tam množstvo skrytých voličov, preto sa ma na výsledok v Banskej Bystrici nepýtajte. Dúfam, že to dopadne dobre.