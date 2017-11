Na dušičky nerobili problémy víkendoví vodiči, ale opilci

Dušičky sú každoročne časom, keď na cesty vyrážajú takzvaní víkendoví šoféri a spôsobujú problémy. Tento rok však situácia v Trenčianskom kraji šokovala aj mužov zákona. Dni okolo Dušičiek využili vodiči na to, aby si dali poriadne do nosa.

Množstvo áut, ktoré policajti zastavili, riadili opilci. Najmä posádka auta z Poľska mužom zákona vyrazila dych. Opitý nebol len jeho vodič, ale aj všetci štyria spolujazdci. Keď policajti otvorili dvere auta, muži z neho doslova povypadávali.

Poliaka, ktorý šoférooval opitý a v aute viezol 4 na mol spitých spolujazdcov, pri predvádzaní na súd veselosť prešla. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

1,33 promile v krvi, 157 na tachometri

Mimoriadne „veselú“ poľskú posádku si všimli diaľniční policajti preto, lebo auto prekročilo maximálnu povolenú rýchlosť. Policajti Toyotu Rav4 namerali pri Dubnici nad Váhom, vodič mieril v smere z Bratislavy na Žilinu. Miesto povolenej stotridsiatky si to mašíroval 157 kilometrovou rýchlosťou.

„Pri cestnej kontrole bol vodič podrobený dychovej skúške. Dariusz (45) z Poľska nafúkal 0,64 miligramu na liter, čo predstavuje 1,33 promile alkoholu v krvi,“ povedala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.

Šoféroval, lebo má rýchle spaľovanie

Dariusz však rozhodne nebol jediný člen posádky auta pod parou. Naopak, spomedzi pätice Poliakov, ktorí cestovali domov na Dušičky, bol najtriezvejší. Jeho spolujazdci z auta doslova povypadávali a sotva sa dokázali udržať na nohách. Kuriózne bolo aj Dariuszove vysvetlenie, prečo šoféruje opitý. Povedal, že má rýchle spaľovanie a preto svoju opitosť nevidí ako veľký problém. Vysvetlil aj, prečo sú na mol všetci spolujazdci. „Lebo sme oslavovali,“ vyhlásil.

V Dubnici nad Váhom sa opitej mladej vodičke (23) nevyhla pouličná lampa. Takto dopadlo jej auto. Autor: Polícia SR

„Policajti následne v zmysle zákona vodičovi obmedzili osobnú slobodu. Po vytriezvení ho poverený príslušník Diaľničného oddelenia policajného zboru v Trenčíne obvinil z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Hrozí mu trest odňatia slobody až na jeden rok,“ vysvetlila E. Antalová. Dariusz z polície preto putoval rovno pred sudcu, kde ho vtipkovanie rýchlo prešlo.

S 2,04 promile proti stĺpu

Toto však nebol jediný vodič, ktorý zapíjal smútok za zosnulými príbuznými. V nedeľu nadránom havarovala v Dubnici nad Váhom vodička Audi A4. Mladučká Barbora (23) sa pred jazdou poriadne potúžila alkoholom. Na križovatke sa snažila dostať na hlavnú cestu, miesto toho z nej zišla a narazila do pouličnej lampy.

„Stĺp pouličného osvetlenia sa po náraze zlomil,“ ozrejmila E. Antalová. Dopravní policajti dali Barbore fúkať a výsledok stál za to. Žena mala v dychu až 2,04 promile alkoholu.

Aj pri nehode v Svinnej asistoval alkohol, vodič Audi ju spôsobil a ušiel. Po jeho vyčíňaní ostalo iné auto na streche. Autor: Polícia SR

Policajti navyše dva dni predtým chytili aj 24-ročného Viliama na Audi A4, ktorý havaroval v obci Svinná a z miesta nehody ušiel a to aj napriek tomu, že prešiel pri jazde do protismeru, vrazil do nevinného 59-ročného vodiča, ktorého auto sa prevrátilo na strechu a skončilo v priekope.

Šoféra z Prievidze zastavil až stánok

Dlho sa však vinník nehody pred spravodlivosťou neskrýval. Už o dve hodiny ho policajti objavili a namerali mu 1,42 promile alkoholu. V ten istý deň chytili muži zákoana v Prievidzi ešte jedného vodiča, ktorý sa ukázal byť rekordérom v opitosti.

Miroslav (42) na Forde Ka nevybral zákrutu a narazil do zaparkovaného auta. Aj tento vodič z miesta nehody ušiel a pokojne sa rútil ulicami ďalej, až kým ho nezastavil stánok, ktorý sa mu drzo „postavil“ do cesty. Miroslav nafúkal viac ako tri promile alkoholu.

Prievidžan na Forde Ka najprv nabúral do odparkovaného auta a potom sa nevyhol stánku. Autor: Polícia SR

Posilnenie hliadok

V iných rokoch na Dušičky mávajú policajti viac problémov s víkendovými šoférmi, ako s opilcami. Aj preto sprísnili v týchto dňoch hliadky nielen v Trenčianskom, ale aj v ostatných krajoch, čo im prinieslo bohatý úlovok v prípade opilcov.

„V Žilinskom kraji prijala v súvislosti so Sviatkom všetkých svätých a Pamiatky zosnulých polícia viacero opatrení súvisiacich s očakávaným nárastom intenzity cestnej premávky počas týchto dní. Policajti vo zvýšenej miere dohliadajú na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. V prípade potreby riadia a usmerňujú premávku na parkoviskách a príjazdových cestách k cintorínom. Dohľad sa zvýšil aj na frekventovaných križovatkách a hlavných cestných ťahoch. Počas týchto sviatkov na cesty vyráža viac motoristov a svoje autá prevetrávajú aj víkendoví vodiči,“ vysvetil sprísnenie hliadok v kraji žilinský policajný hovorca Radko Moravčík.