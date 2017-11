Svedok: Rusko riešil Volzovú s Černákom

Prvým bol Ruskov ochrankár, ktorý mal vyšetrovateľom opísať, o čom sa jeho šéf pred 20 rokmi, keď malo k objednávke dôjsť, rozprával na stretnutí s mafiánskym bosom Mikulášom Černákom. Mal potvrdiť, že sa spolu s Ruskom zúčastnil rozhovoru s Černákom a jeho kumpánmi v Banskej Bystrici.

Policajti odvádzajú exriaditeľa televízie Markíza Pavla Ruska do väzby. Autor: Ivan Majerský, Pravda

„Rusko prišiel za Černákom s tým, že má problémy so Sylviou Volzovou, že či by sa to dalo nejako riešiť. Černák na to povedal, že všetko sa dá riešiť. Povedal aj to, že v betonárke má dosť miesta. Narážal na to, že skončí zaliata v betóne. Rusko na to neodpovedal," uviedol podľa Markízy ochrankár počas výsluchu.

Lališ rozhovor Ruska s Černákom poprel

Po istom čase mali už aktéri rozhovoru svedka poslať na chodbu. V kancelárii mali zostať Černák spolu s Milošom Kaštanom, Jánom Kánom a ďalšími dvoma či troma mužmi od černákovcov. Ruskove slová vraj jeho ochrankár pochopil tak, že hľadal niekoho, kto mu pomôže získať Volzovej podiely v Markíze. Nevedel, či ju chcel len zastrašiť, alebo niečo viac. O odmene tam však údajne nepadlo ani slovo.

Druhým vypočúvaným svedkom bol Ruskov osobný šofér. Podľa Markízy sa mimo kamery vyjadril, že s Ruskom jazdil od roku 1998, no v jeho prítomnosti sa vraj jeho vtedajší šéf ani raz s černákovcami nestretol.

V prípade doteraz vypovedali všetci štyria obvinení: popri Ruskovi, Černákovi a Kaštanovi aj Róbert Lališ zo skupiny sýkorovcov. Ten však v pondelok poprel, že by sa zmienený rozhovor uskutočnil. Sám Rusko tvrdí, že v udávanom čase v Banskej Bystrici bol, ale zisťoval si tam informácie o údajne plánovanej likvidácii jeho osoby.

Advokát: Černák nemá dôvod niekoho krivo obviniť

K objednávke vraždy Volzovej malo prísť podľa policajtov na jeseň 1997. Podľa Černákovej výpovede sa o sledovanie a únos Volzovej mali postarať sýkorovci a jej likvidáciu mali zabezpečiť černákovci, a rovnako aj nájsť notára na prepis jej podielov v televízii na Ruska.

Plánovanie vraždy prekazilo vtedajšie zadržanie Černáka a jeho spolumafiánov. Mnohí však svedectvá Černáka, ktorý si pre iné zločiny odpykáva doživotie, spochybňujú, vidia v nich snahu dostať sa na slobodu. „Nemá dôvod niekoho krivo obviniť. Nijako by mu to nepomohlo, naopak, skôr by mu to mohlo uškodiť. Nepotrebuje si vymýšľať bez absolútneho logického motívu nový trestný čin a označovať osoby, o ktorých by si myslel, že sa toho skutku nedopustili," uviedol Černákov obhajca František Polák.

Černákove slová potvrdil aj Kaštan. Dokonca priznáva, že Rusko kontaktoval jeho a on od neho prebral zálohu 500-tisíc korún. Kaštan s Černákom si pritom už niekoľko rokov nevedia prísť na meno a navzájom sa obviňujú zo spáchania vrážd.