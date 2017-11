Svedectvu o Krvavej nedeli zasvätila celý život. Zomrela Anna Nováková

Ostrý Grúň neďaleko Žarnovice smúti. Ako informovala obec, vo veku 83 rokov zomrela v piatok 27. októbra Anna Nováková, posledná účastníčka nacistickej masakry v Ostrom Grúni a Kľaku známej ako Krvavá nedeľa.

Po tragédii zostala sirotou, napriek tomu v Ostrom Grúni prežila celý život. Jej smrťou sa akoby uzavrela jedna z kapitol obecnej histórie. „Tomuto hroznému svedectvu zasvätila celý svoj život. Pani Nováková bola žena s veľkým srdcom a obrovskou vnútornou silou,“ spomína na svedkyňu nacistického vraždenia miestna samospráva.

Anna Nováková na spomienkovom zhromaždení k 70. výročiu Krvavej nedele v Ostrom Grúni a Kľaku. Autor: Dagmar Teliščáková, Pravda

O tragédii v Ostrom Grúni aj príbehu Anny Novákovej písal denník Pravda v seriáli Svedectvá pravdy v júni 2016. „Len vonku som sa obúvala a obliekala. Hnali nás k Debnárovmu domu. Najprv sme stáli v takej hromade. Bola tuhá zima. Hrozne sme mrzli. Sestra Mária, ktorá mala vtedy osemnásť rokov, mi povedala, aby som jej domov zbehla po sukňu. Keď som sa vrátila, v dome sa strieľalo. Sestra mi vraví, už mi ju netreba, nám už nič netreba. A maminka na to – poďte, deti moje, sem, keď nás majú zabiť, nech nás zabijú všetkých a spolu,“ rozprávala Anna Nováková svoj príbeh na spomienkovom zhromaždení k 70. výročiu Krvavej nedele v Ostrom Grúni a Kľaku.

Prišla o celú svoju rodinu. O oboch rodičov, dve staršie sestry a brata. Zavraždili ich na dvore Izidorovho domu, ten už bol plný. Aničku postrelili do nohy, stratila vedomie. „Precitla som na to, že ma strašne bolí noha. Sestra Helenka, ktorá mala šestnásť, ma držala okolo krku. Z úst sa jej valila krv, chrčala, nebolo jej pomoci. Bola som celá zakrvavená,“ spomínala so slzami v očiach.

Po chvíli sa jej ktosi prihovoril: Anička, ty žiješ? Bol to sused, ktorému sa tiež podarilo prežiť. „Nemohli sme sa stadiaľ vytiahnuť, lebo sme boli zavalení ďalšími ľuďmi. Potom sa mu to horko-ťažko podarilo a dostali sme sa odtiaľ,“ dodala Anna Nováková. Bola posledným žijúcim očitým svedkom tejto nezmyselnej a brutálnej popravy bezbranných dedinčanov. S väčšími či menšími zraneniami ju prežilo deväť Ostrogrúnčanov, ktorým sa po odchode vražedného komanda podarilo vytiahnuť spod mŕtvych tiel.