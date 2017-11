Zavedenie eHealthu má veľa otázok

Rezort vnútra chce elektronické podpisy, ktoré sú viazané na občianske preukazy s čipom, zdokonaliť na vyššiu bezpečnostnú úroveň. Dokedy by to malo byť hotové, ministerstvo nespresnilo. Podľa IT špecialistu z prostredia softvérových firiem, ktorý si neželal uviesť meno, budú mať lekári k zdravotným záznamom cestu zarúbanú, ak pacient nebude mať občiansky s čipom. „Ak jeden lekár napíše nález, druhý lekár sa k nemu nedostane, lebo pacient k tomu potrebuje elektronický občiansky preukaz,“ doplnil s tým, že si nateraz nevie predstaviť, ako to štát plánuje riešiť.

Lekári sú v neistote, pretože nevedia, ako budú od začiatku roka ordinovať. Poukazujú, že občiansky s čipom má dnes veľmi málo ľudí. V súčasnosti ho potrebujú hlavne podnikatelia a firmy na komunikáciu so štátnymi úradníkmi. „Nevieme, ako budeme postupovať, keď v januári príde pacient a nebude mať elektronický občiansky preukaz, bez neho to nepôjde, pretože už papierovo sa nebude robiť nič,“ povedal psychiater Vladimír Hacek. Zatiaľ podľa neho nedostali žiadne inštrukcie.

Prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth poukazuje na iný problém. Chýbajú takzvané čítačky. „Nikto napríklad nemá zariadenie, takzvanú čítačku, do ktorého vloží svoj preukaz s čipom pacient. Podľa mňa ešte ani poriadne neexistuje,“ myslí si. Zatiaľ videl len nejaký popis, akoby to zariadenie mohlo vyzerať.

Šóth vidí ďalší nedostatok v tom, že aj lekári budú potrebovať elektronický podpis, ale veľa z nich ho nemá a ani ho mať nebude. „Elektronické zdravotníctvo dnes môže byť vedené len v takom prípade, ak má lekár elektronický podpis cez kartu zdravotníckeho pracovníka, mnohí lekári ich nemajú,“ dodal. Mieni, že od januára elektronizácia zdravotníctva nebude fungovať. „Takže je bezpredmetné to, či pacient má, alebo nemá preukaz s čipom,“ skonštatoval.

Aby sa lekár dostal do systému k zdravotným záznamom, bude potrebovať elektronickú kartu zdravotníckeho pracovníka. Vydáva ju Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), ktoré je zodpovedné za zavedenie eHealthu. Všetci zdravotníci oň mali požiadať do konca októbra. Podľa NCZI si ho nevyzdvihlo okolo dvadsaťtisíc zdravotníkov zo stotisíc.

Elektronické zdravotníctvo eHealth elektronické zdravotníctvo, takzvaný eHealth , má zjednodušiť komunikáciu medzi pacientmi, ambulanciami, nemocnicami, lekárňami aj zdravotnými poisťovňami, má fungovať od januára budúceho roka

„Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka je postavený na rovnakých technológiách ako elektronický občiansky preukaz. Do akej miery je zneužiteľný a či sa nebude musieť meniť, na to musí odpovedať Národné centrum zdravotníckych informácií,“ poznamenal Šóth. Navyše k nemu lekári nemajú PIN kódy, aj tie vydáva NCZI.

Preukaz s PIN kódom treba ešte v počítači aktivovať. K tomu majú lekári odborný manuál na sto stranách, ktorého pochopenie si vyžaduje programátorské znalosti minimálne strednej úrovne. Národné centrum zdravotníckych informácií sa bráni tým, že čipy v elektronických preukazoch pre zdravotníkov sú od iného výrobcu ako pri občianskych a sú preto bezpečné. „Nie sú od toho istého výrobcu, ako bolo uvedené v médiách, zraniteľnosť čipov sa teda neprejaví na čipoch v elektronických preukazoch zdravotníckych pracovníkov,“ povedala hovorkyňa Soňa Valášiková. O tom, že by sa celý projekt mal posunúť, zatiaľ centrum neuvažuje.Minis­terstvo zdravotníctva na otázky ohľadom bezpečnosti epreukazov nereagovalo. „Tieto otázky rieši Národné centrum zdravotníckych informácií,“ odpovedal rezort.