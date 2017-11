Zastavia nelegálne jazdy po dunajskej hrádzi?

Agresívneho vodiča si cyklista nahral na video.

Hoci vodič nemal na takúto jazdu povolenie, vinu za incident zvalil na cyklistu. Ten slovnú potýčku zaznamenal na videu a zverejnil na sociálnej sieti. Búrlivé reakcie na seba nenechali dlho čakať. Kompetentní sa až teraz rozhodli skoncovať s nelegálnymi jazdami po dunajskej hrádzi.

Video, na ktorom vodič, advokát, nadáva cyklistovi a vyhráža sa mu fyzickým násilím, obletelo sociálne siete ešte minulý týždeň. Keďže na jazdu po hrádzi nemal oprávnenie, okamžite zareagoval jej správca, Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). Jeho hovorca Pavel Machava pripomenul, že jazdiť po hrádzi smú len autá s povolením. Dostanú sa tam však aj šoféri bez neho. Rampy, ktoré majú zabrániť vjazdu áut, sú podľa Machavu často poškodzované. Podnik preto pripravuje ďalšie opatrenia, do konca roka by mali pribudnúť nové rampy, betónové zátarasy či fotopasce.

O spoluprácu pravidelne žiadajú políciu

„Aktuálnu situáciu s nepovolenou jazdou motorových vozidiel po ochranných hrádzach na Vodnom diele Gabčíkovo vnímame citlivo. Ide predovšetkým o bezpečnosť vodného diela. Preto spolupracujeme s Policajným zborom. V blízkej budúcnosti navrhneme technické opatrenia, aby sme dokázali zamedziť nepovolenému vjazdu motorových vozidiel. Zvážime tiež možnosť inštalovania kamier, aby sme vinníkov vedeli vypátrať,“ vyhlásil Jozef Dúcz, riaditeľ Odštepného závodu Bratislava SVP.

Doplnil, že pracovníci podniku na tomto úseku kontrolujú autá. Nemajú však oprávnenie zastavovať ich ani legitimovať vodičov. O spoluprácu preto pravidelne žiadajú políciu. ,Policajti v súčasnosti zabezpečujú kontrolu pohybu vozidiel po hrádzi formou zvýšeného dohľadu, ktorý bude trvať minimálne do doby osadenia betónových zátarás Slovenským vodohospodárskym podnikom," uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková. Doplnila, že režim na hrádzi by mal prioritne zabezpečiť jej správca.

Chybu si nepriznal

Keďže nejde o bežnú cestnú komunikáciu, polícia nemá štatistiku o počte vozidiel, ktoré tadiaľ prechádzajú. Jazda po hrádzi je podľa zákona o ochrane vôd považovaná za priestupok. Mihalíková pripomenula, že za to hrozí pokuta do výšky 165 eur.

Na incident reagoval aj advokát, chybu si však nepriznal. Svoje konanie odôvodnil tým, že ak by mal ísť po bežnej ceste, skončil by v zápche a nestihol by to do práce.

„Súhlasím, že na to treba povolenie. Ale ak nemáte inú možnosť… Bohužiaľ, povolenie vám nikto nedá, musíte si situáciu riešiť tak, ako uznáte za vhodné,“ povedal pre televíziu Markíza Dušan Daňový, podľa ktorého „sa nič také hrozné nestalo“.

Hrádzu smú používať len vozidlá správcu vodného toku a orgánu štátnej vodnej správy. Ostatné autá potrebujú povolenie. SVP aktuálne eviduje približne 50 povolení pre asi 120 vozidiel. Ich užívatelia plnia rôzne pracovné povinnosti na vodnom diele – ako napríklad spoločnosti, ktoré realizujú merania či opravy, členovia Slovenského rybárskeho zväzu, ornitológovia, predstavitelia ochrany prírody, Slovenskej akadémie vied a podobne.