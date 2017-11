Volebný víkend počasie neprekazí

Škaredé počasie by počas tohto víkendu nemalo ľudí odradiť od návštevy volebných miestností. Tam, kde bude počas dňa svietiť slnko, očakávajú meteorológovia nadpriemerné teploty. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by v najbližších dňoch mala na Slovensku udrieť skutočná zima.

Uplynulý víkend zažilo Slovensko ničivú silu vetra. V stredu sa však charakter počasia začal meniť, aj keď ho skomplikovala oblačnosť. Niekde spŕchlo a vo vyšších polohách padal sneh. Volebný víkend môže byť, naopak, príjemný, pretože k nám od juhozápadu až juhu bude prúdiť teplý vzduch.

Ako veľmi bude teplo, závisí podľa klimatológa Pavla Faška zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu od výskytu hmly a inverznej oblačnosti. „Na najteplejších miestach, kde bude od rána svietiť slnko, sa môžu teploty blížiť až k 15 stupňom. V tomto období sú to nadpriemerné hodnoty,“ hovorí odborník na počasie. Dlhší slnečný svit je pravdepodobnejší vo vyšších nadmorských výškach, teda od 700 metrov vyššie.

„V nížinách a kotlinách môžu byť ráno a dopoludnia hmly či inverzná oblačnosť. Aj keď sa neskôr vyjasní, slnko už nebude mať toľko času, aby vzduch dostatočne prehrialo,“ vysvetľuje Faško. Priestorovo sa hmly podľa jeho slov predpovedajú rovnako ťažko ako búrky. Vplýva na to niekoľko faktorov. „Napríklad vlhkosť, veľkosť rozdielu medzi dennou a nočnou teplotou, výskyt a charakter vegetácie či prítomnosť vodných tokov a plôch.“

Zrážky by mali Slovensko obísť

Víkend nepokazia ani dažďové kvapky. „V rámci širšieho územia strednej Európy sa zrážky budú sústreďovať skôr v regiónoch, ktoré sú západne až juhozápadne od Slovenska,“ podotýka klimatológ Faško. S dažďom sa tak stretnú skôr tí, ktorí počas víkendu vycestujú do Rakúska či Talianska. „Zrážky sa síce budú približovať aj k nám, no ak sa vyskytnú, bude to na krajnom juhozápade Slovenska.“ Najskôr sa tak stane v nedeľu večer, prípadne v noci na pondelok.

Začiatkom pracovného týždňa oblačnosť na našom území pribudne, čo môže priniesť aj viac zrážok. Ak sa však aj vyskytnú, nebudú veľmi výdatné, pretože ich jadro ostane v južnej a juhozápadnej Európe. O čosi poklesne aj teplota. „No na najteplejších miestach môže vystúpiť aj tesne nad desať stupňov, čo je na toto obdobie stále dosť teplo,“ dodáva klimatológ.

Od polovice pracovného týždňa sa počasie opäť trochu zhorší. „Naďalej si však udrží klasický jesenný charakter. Predbežne to nevyzerá, že by v dohľadnej dobe nastúpila zima,“ hovorí Faško. Mrazy, ktoré by mohli poškodiť vodovodné potrubia, zatiaľ nehrozia. Vyskytnúť sa môžu slabšie prízemné mrazy podľa toho, ako veľmi sa v noci ochladí a či zafúka, alebo bude bezvetrie. Vietor môže byť silnejší na horách najmä počas víkendu.

Tohtoročná jeseň neprechádza do zimy plynulo. „Stáva sa, že po radikálnych zmenách charakteru počasia sa k nám vracia príjemnejšie počasie. Dosť výrazne sa to strieda,“ podotýka Faško. Teraz už nefunguje to, že ak raz vytiahneme zimné oblečenie, tak ho až do jari neodložíme, prípadne sa obliekame ešte teplejšie. “