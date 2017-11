Naviac ľudí volilo v Banskobystrickom kraji

Na tohtoročných voľbách do orgánov samosprávnych krajov sa zúčastnilo 29,95 percenta voličov. V reálnom čísle je to 1 348 114 občanov. Je to doteraz najvyššia účasť v takýchto voľbách, pred štyrmi rokmi k volebným urnám prišlo 20,11 percenta voličov. V roku 2005 bola naopak najnižšia účasť vo voľbách do samosprávnych krajov, a to 18,02 percenta.