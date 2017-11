Projekt výstavby cezhraničného mosta cez Ipeľ sa pohol dopredu

Projekt výstavby cezhraničného mosta medzi Slovenskom a Maďarskom cez rieku Ipeľ sa pohol dopredu. Maďarská strana podáva žiadosť na získanie financií z Európskej únie v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Celkové náklady na most vrátane príjazdovej cesty vyčíslili na 2 398 720 eur.

Na slovenskej strane je partnerom projektu Nitriansky samosprávny kraj, ktorý schválil tento týždeň spolufinancovanie projektu sumou 125-tisíc eur.

Oceľobetónový most má spojiť Slovensko s Maďarskom medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd. Jeho dĺžka bude 54 metrov. V Chľabe sa most napojí na cestu III/1515. Celková dĺžka novovybudovanej a upravenej existujúcej cesty bude 175,22 metra. Na ľavej strane bude z mosta pokračovať pás pre cyklistov a peších široký 2,4 metra, ktorý povedie po odbočku k materskej škole. Za križovatkou je navrhnutý chodník pre peších so šírkou 1,5 metra.

Výstavba mosta cez rieku Ipeľ sa pripravuje už od roku 2009. Projekt sa odvtedy niekoľkokrát zmenil. Pôvodne mali byť mosty dva, druhý mal byť medzi Pastovcami v okrese Levice a maďarskou obcou Vámasmikola. Maďarská strana ako líder projektu potom predložila iný návrh, podľa ktorého sa mal stavať len jeden, ktorý však mal stáť viac ako pôvodne plánované dva mosty dokopy. Nitriansky samosprávny kraj s tým nesúhlasil a projekt museli prerobiť.