Mobil upozorní na zabudnutú preventívku

Informácie o liekoch či vyšetreniach si budú môcť poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne nájsť už aj vo svojom mobile. Umožňuje to nová aplikácia, ktorú od októbra môžu klienti využívať zdarma.

Vďaka službe Moje zdravie nájde klient v telefóne podrobnosti o zdravotných výkonoch za uplynulý rok a ich cene, predpísaných liekoch za predchádzajúci polrok, nákladoch na lieky a o možnej úspore na doplatkoch. Rovnaké informácie môže získať aj o svojich deťoch alebo osobách, ktoré má v opatere.

„Za posledné mesiace sme v procese elektronizácie urobili výrazný pokrok. Teší ma, že sa nám darí prinášať nové produkty a služby, ktoré uľahčujú bežný život poistencom,“ povedal generálny riaditeľ VšZP Miroslav Kočan.

Súčasťou tejto mobilnej novinky je aj preukaz poistenca, preukaz jeho detí, ako aj Európsky preukaz zdravotného poistenia. Navyše, aplikácia myslí aj na prevenciu. K dispozícii sú informácie o preventívnych prehliadkach, na ktoré má poistenec nárok zo zákona. Samozrejme, hneď sa aj dozvie, kedy naposledy preventívnu prehliadku u lekára absolvoval. Aplikácia obsahuje napríklad aj kontakty na pobočky poisťovne s otváracími hodinami spolu s navigáciou k nim a ďalšie užitočné informácie.

Aplikáciu si stiahnete bezplatne

Šéfka odboru zdravotného poistenia VšZP Katarína Gregorová vysvetlila, že mobilnú aplikáciu môžu používať len tí poistenci, ktorí majú aj prístup do elektronickej pobočky. „Dnes ju využíva asi pol milióna ľudí,“ povedala. Aplikácia sa dá bezplatne stiahnuť v obchode Apple a Google Play. Aby sa poistenec dostal k údajom, potrebuje heslo a takzvanú Grid kartu, bez ktorej sa do svojho účtu v e-pobočke nedostane. Je to však len pre dodržanie zásad bezpečnosti týchto údajov.

Zaujímavosťou novej aplikácie je SOS karta prvej pomoci. Poistenec si do nej môže zaznamenať informácie o svojej krvnej skupine, chronických chorobách, alergiách, liekoch. Údaje sa na displeji zobrazia aj v prípade, že je mobilný telefón zamknutý. V takom prípade si môže vďaka SOS karte privolať rýchlu zdravotnú službu na linke 155.

Zatiaľ je aplikácia zameraná najmä na informácie súvisiace so zdravím. Generálny riaditeľ VšZP však tvrdí, že obsah budú priebežne rozširovať o ďalšie nové funkcie, napríklad vyhľadanie lekára, lekární či pohotovostí aj s ordinačnými hodinami, možnosť reklamovať zdravotnú starostlivosť či zobraziť liekové interakcie konkrétneho pacienta.

Podobnú službu už má štyri roky zavedenú aj súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera. Ponúka informácie aj o pohotovostiach či najbližšej otvorenej lekárni. Mesačne ju využíva 35-tisíc užívateľov. Union zdravotná poisťovňa má pre klientov k dispozícii zatiaľ len on-line pobočku. Využívať ju môžu registrovaní aj neregistrovaní klienti.