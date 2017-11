Imrecze: Za únikmi daňových informácií o Kiskovi či Žigovi sú individuálne zlyhania

Úniky daňových informácií, ktoré sa v poslednom čase týkali napríklad prezidenta Andreja Kisku alebo ministra hospodárstva Petra Žigu, sú zlyhaním jednotlivca a nie systémovou chybou, uviedol František Imrecze v pondelok na tlačovej konferencii.

„Je pre mňa nepríjemné, že sa to vo finančnej správe vôbec deje. V daňovej oblasti pracuje štyri a pol tisíca ľudí. Je to definitívne zlyhanie jednotlivca a či to zlyhanie je politicky motivované alebo nie, sú to pre nás nepríjemné skutočnosti,“ uviedol s tým, že motiváciu osôb pri podobných skutkoch nepozná.

Prezident Finančnej správy SR František Imrecze. Autor: SITA, Peter Maďar

„Pokiaľ ide o systémovú vec, my sme veľmi rýchlo mali vyselektovaný úzky okruh ľudí, ktorí sa cez informačné systémy pozerali na spisy pána prezidenta Kisku,“ povedal Imrecze s tým, že rovnako úzky okruh ľudí majú identifikovaný v súvislosti s ministrom hospodárstva.

„V prvom prípade sa to už stalo a v druhom sa stane, že budeme dávať trestné oznámenie polícii na ďalšie šetrenie,“ zdôraznil Imrecze. Integrita zamestnancov finančnej správy je však podľa Imreczeho naďalej veľmi vysoká. „Som presvedčený, že 99 percent ľudí si plní svoje povinnosti korektne a rešpektuje daňové tajomstvo,“ dodal s tým, že finančná správa urobí všetko pre to, aby úniky vyšetrila.

Informácie, že daniari preverujú firmu ministra hospodárstva Petra Žigu Taper v súvislosti s údajným krátením daní a takisto v súvislosti s daňovým konaním voči firme KTAG spoluvlastnenej prezidentom Andrejom Kiskom boli medializované v priebehu tohtoročnej jesene. Prezident Kiska v súvislosti s tým hovoril o „mafiánskych praktikách“.