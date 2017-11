Fico je po porážke v župných voľbách nespokojný so svojimi ľuďmi

Premiér Robert Fico (vľavo) a štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Viktor Stromček počas tlačovej konferencie po stretnutí so zástupcami petičných výborov za urýchlenie dostavby diaľníc D1 a D3 v regiónoch Liptova a Kysúc.

Na pondeľňajšej Koaličnej rade lídri koaličných strán hovorili aj o tom, že platy zákonodarcov a členov vlády by mali zostať zmrazené aj na budúci rok.

Premiér Robert Fico (Smer) je odhodlaný pokračovať aj po prehre jeho strany v regionálnych voľbách. Vyjadril to v pondelok pred koaličnými partnermi na rokovaní Koaličnej rady. Zároveň však neskrýval nespokojnosť s ľuďmi v jeho okolí a s regionálnymi štruktúrami.

Smer v sobotňajších voľbách neuspel, prišiel o funkcie predsedov samosprávnych krajov v Žiline, Košiciach a Prešove. Aj keď získal najväčší počet regionálnych poslancov zo všetkých kandidujúcich strán, je ich výrazne menej ako mal v uplynulom volebnom období.

od roku 2011 sú zmrazené

Na Koaličnej rade na úrade vlády lídri koaličných strán Robert Fico (Smer-SD), Andrej Danko (SNS) a Béla Bugár (Most-Híd) hovorili aj o tom, že platy zákonodarcov a členov vlády by mali zostať zmrazené aj na budúci rok. Agentúre SITA to potvrdili z Mosta-Híd a tiež aj predseda parlamentu Danko. Od roku 2011 sa platy nemenili pre každoročné zmrazovanie. Pred rokom premiér Fico hovoril o tom, že zmrazenie platov by malo priniesť tento rok úsporu 3,5 mil. eur.

Vlani návrh zmrazovania platov poslanci parlamentu prerokovali v skrátenom legislatívnom konaní a podobne by to malo byť aj v tomto roku, poslancov čaká posledná tohtoročná schôdza parlamentu koncom novembra. Platy mali doteraz zmrazené prezident, členovia vlády, poslanci, predseda a podpredsedovia kontrolného úradu, verejný ochranca práv či šéf Národného bezpečnostného ú­radu.

Zmrazovanie sa netýkalo sudcov Ústavného súdu SR, ostatných sudcov, predsedníčky Súdnej rady SR ani generálneho prokurátora či ostatných prokurátorov. V tejto podobe by to malo zostať aj budúci rok.

Poslanci NR SR majú v súčasnosti plat 1961 eur v hrubom, k čomu im prináležia paušálne náhrady. Ak sú zákonodarcovia z Bratislavského kraja, patrí im 1 385 eur, ak sú z ostatných krajov, patrí im v náhradách 1 615 eur. Predseda parlamentu, jeho podpredsedovia a šéfovia a podpredsedovia výborov NR SR dostávajú navyše funkčné príplatky. Plat prezidenta SR je vo výške štvornásobku platu poslanca a plat predstaviteľa vlády je vo výške 1,5 násobku platu poslanca, ktorý je znížený o päť percent.