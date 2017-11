Na Slovensko prichádza rumunský investor, bude spracúvať plasty

Pri svojom zámere nežiada žiadnu štátnu pomoc. „Nebýva zvykom, aby nové investície oznamoval minister životného prostredia. Táto investícia však zapadá do našej ambície bojovať proti skládkam na Slovensku. Je to investícia do obehovej ekonomiky, teda do myšlienky, že ekológia a ekonomika môžu ísť ruka v ruke,“ povedal dnes novinárom minister životného prostredia László Sólymos.

Informoval, že investor vytvorí približne 100 pracovných miest a ročne spracuje asi 30-tisíc ton plastov. Sólymos pritom pripomenul, že Slovensko ročne vyprodukuje asi 120-tisíc ton plastového odpadu, 69-tisíc ton z toho sa vytriedi. Spoluzakladateľ Green Group Constantin Damov zatiaľ nechcel prezradiť, kde sa nový závod vybuduje, pretože rokovania ešte prebiehajú. Povedal len, že nebude v Bratislave. Damov vysvetlil, že väčšinu plastov určených na spracovanie bude spoločnosť získavať na Slovensku, následne ich bude čistiť a drviť. Získanú surovinu ďalej spracuje v Rumunsku, pričom výsledným produktom budú materiály, napríklad vlákna využiteľné v automobilovom priemysle. Nový závod by mali uviesť do prevádzky do konca septembra budúceho roku. Damov tiež informoval, že táto investícia je len prvým krokom, Green Group zvažuje v budúcnosti na Slovensku aj ďalšie prevádzky na spracovanie iných druhov odpadov.

Podľa štátneho tajomníka envirorezortu Norberta Kurillu je investícia významná predovšetkým z hľadiska životného prostredia. Zámer skupiny Green Group predstavuje podľa neho konkrétny príklad, aké výhody predstavuje obehová ekonomika. „Hospodársky model, keď ekonomický rast a rešpekt k životnému prostrediu idú ruka v ruke. Spoločne vytvárajú priestor pre pracovné príležitosti, inovácie a skutočne trvalo udržateľný rast,“ vysvetlil Kurilla. Dodal, že Slovensko za posledné mesiace intenzívne pracuje na tom, aby sa stalo v rámci krajín strednej Európy lídrom v oblasti obehovej ekonomiky.