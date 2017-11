Sestry uberú z kompetencií lekárom

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek už dlhodobo poukazuje, že niektoré výkony, ktoré bežne robia v ambulanciách aj v nemocniciach, by ani nemali robiť, pretože na to nemajú oprávnenie.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek už dlhodobo poukazuje, že niektoré výkony, ktoré bežne robia v ambulanciách aj v nemocniciach, by ani nemali robiť, pretože na to nemajú oprávnenie. Autor: Robert Hüttner , Pravda

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje vyhlášku, ktorá zvyšuje ich kompetencie. Aj takto chce zatraktívniť povolanie, o ktoré klesá záujem. Problém je v tom, že sestry za viac právomocí čakajú aj vyššie platy. Rezort s tým zatiaľ otáľa.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek už dlhodobo poukazuje, že niektoré výkony, ktoré bežne robia v ambulanciách aj v nemocniciach, by ani nemali robiť, pretože na to nemajú oprávnenie – nedovoľuje im to vyhláška. „Načierno“ podávajú infúzie pacientom či tabletky proti bolesti. „Sestry a pôrodné asistentky sa čoraz častejšie v záujme pacienta dostávali do situácií, keď museli prekročiť svoje zákonné právomoci,“ uviedla šéfka komory Iveta Lazorová. Išlo podľa nej o situácie, keď lekár operoval, prípadne sa staral o iného pacienta.

„V nemocniciach sa často stávalo, že sestry vyberali stehy pacientom, pretože lekár nemal čas a pacient už mal odvoz domov a nebolo iného východiska,“ doplnila Lazorová s tým, že toto sú veci, s ktorými sa dennodenne stretávajú a chceli by to aj legislatívne „upratať“. Sestry v ambulanciách zas strácajú čas tým, že od ležiaceho pacienta, ktorého navštívia doma, sa musia vrátiť k lekárovi po recept. „Toto sa odbúra, budú to mať v kompetencii sestry,“ poznamenala Lazorová.

Komora sestier a ministerstvo zdravotníctva sa dohodli na úpravách legislatívy. Podľa Lazorovej zmena bude nielen v prospech pacientov, pomôže tiež stabilizovať situáciu s nedostatkom sestier, pretože nebudú utekať zo systému.

Rezort zdravotníctva na návrhu ohľadom kompetencií sestier spolupracuje. „Cieľom je zadefinovať jasný a zrozumiteľný vzťah medzi dosiahnutým vzdelaním sestry a následne tomu prislúchajúcimi kompetenciami,“ povedala jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová.

Po novom by mali byť tri kategórie sestier, takzvaná základná sestra, špecialistka a sestra s pokročilou praxou. „Napríklad sestra špecialistka musí byť tá, ktorá vie odhadnúť situáciu, a buď zvýši, alebo zníži analgéziu, ktorá kontinuálne tečie. To je tiež činnosť, ktorú vykonávame, len sme to upratali do vyhlášky,“ poznamenal Milan Laurinc, člen rady sesterskej komory. Sestra s pokročilou praxou bude mať vysokoškolské vzdelanie, špecializáciu a minimálne päťročnú prax. Bude nielen samostatne pracovať, predpisovať lieky, ale aj riadiť tím sestier, sanitárov a zdravotníckych asistentov.

Základná sestra - má základné (bakalárske) vzdelanie, plní príkazy lekára- čo naordinuje, to sestra urobí, dohliada na pacienta, posudzuje ho a informácie o stave hlási sestre s pokročilou praxou. Nemá kompetenciu na to, aby sama vyriešila výkony.

- má základné (bakalárske) vzdelanie, plní príkazy lekára- čo naordinuje, to sestra urobí, dohliada na pacienta, posudzuje ho a informácie o stave hlási sestre s pokročilou praxou. Nemá kompetenciu na to, aby sama vyriešila výkony. Sestra špecialistka - pracuje samostatne, stará sa o pacientov, ktorým hrozí, alebo sú ohrození zlyhávaním základných životných funkcií. To sú akútne pracoviská- JIS, ARO. Dostane do kompetencie meniť dávky analgetík, posudzovať, ako reaguje pacient na bolesť, meniť dávky kyslíka.

- pracuje samostatne, stará sa o pacientov, ktorým hrozí, alebo sú ohrození zlyhávaním základných životných funkcií. To sú akútne pracoviská- JIS, ARO. Dostane do kompetencie meniť dávky analgetík, posudzovať, ako reaguje pacient na bolesť, meniť dávky kyslíka. Sestra s pokročilou praxou – pracuje samostatne a je aj takzvanou tímlíderkou, ktorá riadi skupinu sestier, zdravotníckych asistentov a sanitárov. Zadelí prácu sestrám. Napríklad pri prijatí pacienta bude posudzovať, či je ohrozený vznikom dekubitov, určí, kto aké výkony bude robiť, aby dekubit nevznikol.

Predstava sesterskej komory je, že sestra s pokročilou praxou by mala byť aj lepšie odmeňovaná, a to na úrovni priemernej mzdy v národnom hospodárstve. „Dnes majú sestry 1,2 až 1,3 percenta pod touto hranicou,“ pripomenula Lazorová. V súčasnosti spĺňa túto kategóriu približne päťtisíc sestier. Šéfka komory odhaduje, že o vyššie kompetencie bude mať záujem reálne asi 1 600 z nich. Ministerstvo sa v otázke platov vyjadrilo opatrne. Tvrdí, že je otvorené diskusii. „Aktuálne analyzujeme finančný dosah takéhoto opatrenia,“ doplnila hovorkyňa Eliášová. Novú vyhlášku chcú zverejniť tento mesiac.

Podľa lekárov treba dobre zvážiť, čo do rúk sestier patrí a čo už nie. „Sestry teraz vyberajú stehy, ak im to povie lekár. Ak sestra sama vyberie stehy predčasne, rana sa nezhojí, tak čo bude robiť? Potom to sestra pôjde reoperovať?“ pýta sa prednosta I. chirurgickej kliniky UNB v Bratislave Peter Labaš. V tomto prípade by mal podľa Labaša o termíne vybratia stehov rozhodovať lekár, mechanickú prácu by potom mala mať na starosti sestra. Na druhej strane je podľa Labaša správne, že to, čo sestry dnes vykonávajú načierno, sa dostane do súladu s predpismi.

Prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth si myslí, že z hľadiska ambulantnej praxe ich to určite odbremení. „Pokiaľ budú predpisovať pomôcky, dietetické potraviny, s tým nemáme problém, ale z hľadiska farmakoterapie – táto oblasť patrí do rúk lekára a nerád by som o túto kompetenciu ako lekár prišiel,“ povedal Šóth. Treba podľa neho jedným dychom povedať, že ak chcú sestry mať tieto možnosti, mali by za to niesť aj zodpovednosť a byť sankcionované.

Takéto sestry budú podľa neho musieť mať vlastný kód, ktorý vydáva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, budú musieť túto činnosť vykazovať zdravotnej poisťovni. „Treba si povedať, že to nie je len tak, mať kompetencie,“ doplnil Šóth.