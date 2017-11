Na plat župana nemá nikto dosah

Podľa zákona o platových pomeroch a vykonávaní funkcie predsedu samosprávneho kraja dostávajú šéfovia žúp mesačne 3 646 eur plus paušálny príplatok za výkon funkcie 145,90 eura. Táto suma sa nemení, bez ohľadu na to, čo všetko župan dokáže v regióne vybaviť či zrealizovať. Ak sú zároveň poslancami parlamentu, nechať si môžu len jeden plat, ten druhý majú vo výške minimálnej mzdy.

Politológ Tomáš Koziak si myslí, že krajskí poslanci by v princípe mohli regulovať výšku platov predsedom krajov. „Aj župani, aj primátori miest a obcí sú volení v priamych voľbách. Zaujímalo by ma, čo bolo dôvodom, prečo tieto podmienky platov zákonodarcovia nastavili rozdielne,“ kladie si otázku Koziak. Ide o funkcie v samospráve, tak nevidí dôvod, prečo je to odlišné. „Logika hovorí, že by to nemalo tak byť,“ skonštatoval.

Predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár poberá len 345 eur, teda minimálnu mzdu. Ako poslanec Národnej rady zarába 3 500 eur aj s paušálnymi náhradami. Podobne 345 eur na krajoch dostávajú Jaroslav Baška (Trenčiansky) a Peter Chudík (Prešovský), obaja sú tiež poslancami parlamentu.

Krajských poslancov, ktorí čoskoro končia volebné obdobie, je 408. Ich odmeny nie sú fixné, pohybujú sa od 360 do 710 eur. Každá župa si nastavuje podmienky sama, niekde ich naväzuje na minimálnu mzdu. Jediným limitom je, že ročný príjem župných poslancov nesmie presiahnuť 20-násobok minimálnej mzdy.

„Poslanci sú odmeňovaní za účasť na zasadnutiach, za prácu vo funkciách a v komisiách,“ vysvetlila tlačová tajomníčka Bratislavského samosprávneho kraja Veronika Beňadiková. Okrem odmien dostávajú aj paušálne náhrady cestovného a stravného, ich výška je rôzna. Napríklad cestovné náhrady v bratislavskej župe sú vo výške 59,75 eura mesačne. „Celá mesačná odmena poslanca tak predstavuje sumu 748 eur,“ doplnila Beňadiková.

V Trnavskom samosprávnom kraji si poslanci schválili plat od 400 do 580 eur mesačne. „Ak sú zaradení do viacerých komisií alebo funkcií, majú nárok len na jednu odmenu,“ pripomenul hovorca Patrik Velšic. Poslanci s bydliskom do 20 kilometrov od krajského mesta dostanú náhrady cestovného vo výške 179 eur, do 40 kilometrov 205 eur a nad 40 kilometrov 232 eur. Poslanec, ktorý je členom Rady Trnavského samosprávneho kraja a býva napríklad v Skalici, môže mesačne poberať viac ako 800 eur.

Mesačné platy (hrubá mzda) Župani 3646 eur plus 145,90 eura paušálne náhrady Poslanci podľa krajov Bratislavský 748 eur

748 eur Trnavský 400–580 eur

400–580 eur Trenčiansky 450–500 eur

450–500 eur Nitriansky 616–710 eur

616–710 eur Žilinský 630–730 eur

630–730 eur Banskobystrický 490 eur

490 eur Prešovský 435–652 eur

435–652 eur Košický 365–398 eur

Zastupitelia v Trenčianskej župe poberajú okrem 450 až 500 eur mesačne aj paušálne náhrady výdavkov, ktoré im vznikajú v súvislosti s výkonom funkcie. Sú vyplácané podľa smernice o cestovných náhradách vo výške 66,39 eura, 99,58 alebo 132,78 eura v závislosti od vzdialenosti miesta trvalého pobytu a sídla župy.

Najlepšie sú odmeňovaní poslanci v Nitrianskom samosprávnom kraji, prilepšia si od 616 do 710 eur mesačne. „Poslanci, ktorí zároveň sedia v Národnej rade, dostávajú minimálnu mzdu,“ pripomenula hovorkyňa župy Oľga Prekopová.

Košickí krajskí poslanci majú najmenšie odmeny v porovnaní s inými krajmi, a to 365 eur. Ak je poslanec predsedom komisie, dostane 398 eur. „V podmienkach Košického samosprávneho kraja paušálne náhrady poslanci nemajú, nie sú im vyplácané ani diéty,“ podčiarkla hovorkyňa Zuzana Bobríková s tým, že na zasadnutí im poskytujú obedy.

Mesačná odmena banskobystrického krajského poslanca je vo výške 490,80 eura. V prešovskej župe sú poslanci odmeňovaní podľa minimálnej mzdy. „Pritom člen komisie dostane 1,3-násobok minimálnej mzdy, to znamená mesačne 565 eur,“ vysvetlila Daša Jeleňová, hovorkyňa. Podpredseda komisie má 1,4-násobok minimálnej mzdy (609 eur) a predseda komisie 1,5-násobok, čo je 652 eur.

Odmena krajským poslancom môže byť krátená za neúčasť na zasadnutiach, a to od 23 eur až do 100 eur. Výška pokuty stúpa v závislosti od funkcie a podľa toho, či ide o ospravedlnenú, alebo neospravedlnenú neúčasť.