Rezort obrany materiál predkladal v utajenom režime, bližšie podrobnosti preto nie sú známe.

Nové vozidlá by mali nahradiť najmä vozidlá BVP-1 a OT 64, ide o techniku, ktorá má v priemere niekoľko desiatok rokov a stále stúpajú náklady na jej udržanie. So zámerom nákupu novej techniky pre pozemné sily vláda súhlasila už v máji. Spolu by sa malo do roku 2029 kúpiť 485 vozidiel a celkové náklady rezort obrany odhaduje na približne 1,2 mld. eur.