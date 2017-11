Odborári sa dohodli, budú žiadať pre učiteľov šesť percent navyše

Na dnešnom brífingu po rokovaní Rady zväzu to uviedol predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) Pavel Ondek, podľa ktorého mala Rada zväzu dve dôležité úlohy. Rozhodnúť o zotrvaní či nezotrvaní v Konfederácii odborových zväzov a dohodnúť sa, či v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa bude aj návrh valorizácie platov pre pedagogických zamestnancov a učiteľov vysokých škôl.

Školské odbory podľa Ondeka získali podporu od zväzov, ktoré sú súčasťou konfederácie, no to vraj neznamená, že všetky veci sa uberajú takým smerom, ako by sa mali. „Konfederácia odborových zväzov v návrhu kolektívnej zmluvy na rok 2018 odsúhlasila navýšenie platov o 4,8 percenta pre celú štátnu a verejnú správu, a tento návrh sme od Konfederácie dostali aj my. My však vieme, že v programovom vyhlásení vlády sa hovorí o šiestich percentách,“ povedal Ondek a pripomenul, že valorizácia platov mala nastať celkom trikrát, a to vždy na začiatku každého z nasledujúcich troch rokov. Školskí odborári sa preto s KOZ-om dohodli na tom, že do kolektívnej zmluvy na budúci rok začlenia návrh na zvýšenie platov školských zamestnancov o šesť percent, tak ako je to v programovom vyhlásení vlády. Rada zväzu zároveň uložila predsedovi zväzu nepodpísať kolektívnu zmluvu na rok 2018 v prípade, ak nebude obsahovať ustanovenia týkajúce sa valorizácie platov.

Viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová uviedla, že zväzy združené v Konfederácii prehodnocovali svoj postoj a zhodli sa na tom, že je neprípustné, aby nejaká skupina zamestnancov, ktorých KOZ zastupuje, bola vylúčená z kolektívneho vyjednávania. „Chceme a budeme vyjednávať pre všetkých zamestnancov, ktorých reprezentujú naše odborové zväzy,“ povedala Uhlerová, pričom dodala, že KOZ rešpektuje požiadavku školských odborárov, ktorá vzišla z dnešného rokovania a bude zapracovaná do návrhu kolektívnej zmluvy.

OZPŠaV dnes zároveň prijal uznesenie, že ostáva súčasťou Konfederácie odborových zväzov, no podľa Ondeka má výhrady k politike prezidenta KOZ-u Jozefa Kollára. Na najbližšom sneme preto členovia za odborový zväz školstva požiadajú o vyslovenie nedôvery prezidentovi Jozefovi Kollárovi.

Ondek uviedol, že Rada zväzu sa dnes zaoberala aj dohodou, ktorú uzavreli Smer-SD a Konfederácia odborových zväzov. „Keďže uplynulé roky táto vláda neplní svoje sľuby tak, ako by mala, prijali sme uznesenie, že naši členovia na najbližšom sneme KOZ-u otvoria otázku, či zotrvať alebo nezotrvať na dohode medzi stranou Smer-SD a KOZ. Odzneli aj slová, ktoré navrhovali odstúpenie od tejto dohody,“ uviedol šéf školských odborárov, ktorí vo svojom vyhlásení vyzvali vládu, aby sa ku školstvu konečne postavila zodpovedne a v zmysle programového vyhlásenia v budúcoročnom rozpočte vyčlenila dostatočné finančné prostriedky nielen na učiteľské platy, ale aj na uskutočnenie reformy školstva.