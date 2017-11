Deväť obžalovaných ide do väzenia za útoky na bankomaty

Nepodmienečné tresty odňatia slobody od troch do osem rokov potvrdil odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre deväť páchateľov krádeží vlámaním do bankomatov a čerpacej stanice na území Banskobystrického a Žilinského kraja.

Prokurátor Generálnej prokuratúry SR žaloval páchateľov ako organizovanú skupinu za sedem skutkov, prevažne vlámaní do objektov s bankomatmi. V jednom prípade sa páchatelia vlámali do čerpacej stanice Slovnaftu v Terchovej.

Okresný súd v Banskej Bystrici uznal vinu v štyroch prípadoch, v troch sa to nepodarilo preukázať. Šiesti páchatelia boli z okresu Žilina, ostatní z Rajca, Lúčok pri Ružomberku a z Oravy. Pri „robote“, ako povedal jeden zo svedkov, používali „pracovné odevy“, ktoré po akcii zahadzovali. Používali vysielačky, rušičky signálu, elektrické brúsky zvané flexky a iné náradie.

Organizátormi tejto závažnej trestnej činnosti boli 36-ročný Juraj Balogh z Horného Hričova a 40-ročný Ján Štrba zo Žiliny. Ďalší z páchateľov sa na akciách podieľali ako „stojky“, čiže strážili okolie objektu, ktorý si vybrali. Ostatní na otváraní objektov fyzicky „pracovali“.

Okrem jedného všetci obžalovaní popreli, že by trestnú činnosť páchali. Súd uznal vinu v prípade vlámania do objektu v Pliešovciach, kde z bankomatu získali viac ako 60 tisíc eur. Pri vlámaní do čerpacej stanice spoločnosti Slovnaft v Terchovej získali zlodeji najmenej sedemtisíc eur v hotovosti, väčšie množstvo cigariet a diaľničné známky rôznej hodnoty.

Nie všetky vlámania vyšli

Celková škoda pre Slovnaft dosiahla takmer 20 tisíc eur. Senát uznal vinu aj za vlámania v štádiu pokusu, prípadne príprav do bankomatu v Príbovciach pri Martine a v Jelšave. Peniaze sa zlodejom však nepodarilo získať, pretože v Príbovciach nedokázali eliminovať signalizáciu a v Jelšave si všimli, že okolie bankomatu stráži polícia.

Dôkazy pri prepadoch v Čiernom Balogu, Lehote pod Vtáčnikom a v Šúrovciach v okrese Trnava senát označil za nedostatočné a obžalovaných spod obžaloby oslobodil. Pritom na Horehroní zlodeji ukoristili 30 tisíc eur a v Šúrovciach takmer 40 tisíc eur. V Lehote pod Vtáčnikom narobili škody na zariadení za takmer tritisíc eur, ale bankomat s vyše 30 000 eurami sa im nepodarilo otvoriť.

Za pokračovací zločin krádeže, za poškodzovanie cudzej veci a ďalšie trestné činy prvostupňový súd ukladal nepodmienečné tresty odňatia slobody. Juraj Balogh z Horného Hričova dostal sedem rokov, Ján Štrba zo Žiliny osem rokov, Andrej Juráš z Pucova v okrese Dolný Kubín šesť a pol roka, Daniel Bušík zo Žiliny šesť a pol roka a Jozef Ďungel zo Zádubnia pri Žiline päť a pol roka. Po tri roky dostali Michal Patrylák z Lúčok, Marián Ifner zo Stráňav, Marián Pekara z Rajca a Ľubomír Mažgut zo Žiliny. Záznamy v registri trestov majú ôsmi z deviatich páchateľov. Jozef Ďungel medzitým spáchal zločin lúpeže, za ktorý dostal sedem a pol roka a trest si už odpykáva.

Trojročný proces

Proces na prvom stupni trval takmer tri roky. Dokazovanie bolo rozsiahle, vrátane znaleckých posudkov. Proti obžalovaným svedčili dvaja ich komplici, ktorých obhajoba nepovažuje za vierohodných. Nazvala ich „kajúcnikmi“, ktorí sa snažia získať nižšie tresty za svoje skutky. Senát však poukázal na to, že ide o tzv. spolupracujúcich obvinených v postavení svedkov. Obžalovaných usvedčili aj stopy DNA a iné dôkazy.

V prípade oslobodzujúcich častí súd poukázal na to, že svedčili iba „kajúcnici“ a ich výpovede neboli podložené ďalšími dôkazmi. Voči rozsudku Okresného súdu v Banskej Bystrici sa odvolal prokurátor i obžalovaní. Žalobca žiadal vec vrátiť na doplnenie dokazovania, pretože podľa neho čiastočne oslobodenie obžalovaných z niektorých skutkov nebolo správne. Obžalovaní zase tvrdili, že sú nevinní a žiadali oslobodiť, prípadne zmeniť trest na podmienečný vzhľadom na odstup času od skutkov.

Krajský súd však zamietol všetky odvolania s tým, že prvostupňový senát správne rozhodol. Predseda senátu odvolacieho súdu povedal, že aj vymerané tresty sú primerané a boli uložené diferencovane vo vzťahu k jednotlivým skutkom. Odvolací súd potvrdil i verdikt o náhrade škody, ktorú obžalovaní spôsobili. Niektorých poškodených s ich nárokmi odkázal na civilný proces.

Na odvolacom konaní sa ani jeden z obžalovaných nezúčastnil. V opačnom prípade by ich bola eskorta odviedla priamo do výkonu trestu, pretože tresty prevyšujú dva roky.