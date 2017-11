Korčok: Šance na získanie liekovej agentúry pre SR sú dobré

Reálne šance Slovenska na získanie Európskej liekovej agentúry (EMA) sú dobré, vyhlásil po stredajšom rokovaní vlády štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Ivan Korčok. Zároveň jednoznačne vylúčil špekulácie, že by Slovensko mohlo získať buď EMA, alebo post predsedu Euroskupiny, ale nie obe veci naraz.

Korčok zopakoval, že by bolo nespravodlivé, ak by sa EMA napokon presťahovala do krajiny, ktorá už nejakú európsku agentúru má. Podľa štátneho tajomníka Slovensko predložilo veľmi dobrú ponuku, ktorou naplnilo všetky požiadavky.

O novom sídle EMA by sa malo rozhodnúť 20. novembra. Agentúra sa musí odsťahovať z Londýna, keďže Veľká Británia vystupuje z EÚ. O jej nové umiestnenie súperí devätnásť krajín vrátane Slovenska. Samotná EMA však upozorňuje, že pri presťahovaní do niektorej nepreferovanej krajiny môže prísť o väčšinu zamestnancov, ktorí by radšej dali výpoveď, než sa mali odsťahovať. Bratislava z interného prieskumu medzi zamestnancami EMA vyšla ako štvrté najmenej preferované miesto.

Samotná agentúra vo svojom hodnotení ponúk ocenila ponúkanú budovu, no nepáči sa jej poloha Bratislavy, nedostatočné letecké prepojenia s ostatnými európskymi mestami a problémom je aj otázka uznávania manželstiev osôb rovnakého pohlavia.