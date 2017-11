Glváč s Ftáčnikom si na sieti nič nedarujú

Po zvláštnych pytačkách nevesta ženícha ohrdla. A ten jej to teraz vracia. "Na pištole" sú po sobotňajších župných voľbách podpredseda Smeru a šéf straníckej krajskej organizácie Martin Glváč s neúspešným kandidátom na bratislavského župana Milanom Ftáčnikom. Cez sociálnu sieť si už pár dní posielajú britké odkazy.

Pre Glváča je Ftáčnik odrazu „starý a vyhorený“. Ten, naopak, vidí strojcu svojho prepadáka práve v duelantovi. Pretože, ako tvrdí, tesne pred voľbami Glváč na vlastnú päsť rozoslal členom a sympatizantom Smeru list, ktorým ho „zaradil do tábora vládnej strany a spochybnil jeho filozofiu nezávislej kandidatúry“.

Glváč Ftáčnikovi po sieti odkázal, že jeho volebné úspechy sa vždy viazali so Smerom. Preto sa vraj stal starostom Petržalky a neskôr primátorom Bratislavy. „Keď začal špekulovať, volič to jednoducho prekukol,“ napísal krajský šéf. Zdôraznil, že keby Ftáčnika aj v týchto voľbách nepodporili práve ľudia Smeru, nemusel skončiť ani len na treťom mieste. „Takže si vyprosujem akúkoľvek neúctu voči našim voličom,“ dodal nahnevane.

„Vážený pán podpredseda,“ zareagoval Ftáčnik úctivým oslovením, vzápätí však Glváčovi pripomenul, že v roku 2014 už napriek podpore Smeru primátorské kreslo neobhájil. „Je pravda, že primátorské voľby boli dva týždne po kauze CT, ale to určite nemalo vplyv,“ poznamenal s nádychom irónie.

Potom pokračoval, že voliča odrádza, „keď vidí korupciu či predražené nákupy na najvyšších miestach, aj keď sú ekonomické záujmy prednejšie ako výsledok vo voľbách“. „V Bratislavskom kraji ľudia nechceli kandidáta Smeru na poste predsedu kraja… Ty sám vieš najlepšie, prečo si sa rozhodol poslať podporný list týždeň pred voľbami a vieš, čo si tým chcel dosiahnuť,“ zakontroval Ftáčnik Glváčovi. Bez uvedenia podrobností…

„Bol by som najradšej, keby si zvíťazil. Žiaľ, ty najlepšie vieš, že ľudia nie sú hlúpi a vycítia, keď sa na nich niekto usmieva, lebo chce ich hlasy, ale pred ostatnými hovorí inak, že to s nimi nemyslí vážne a nechce mať s nimi nič spoločné,“ obratom zase Ftáčnikovi vmietla do tváre druhá strana. „Taký bežec je nefér, ktorý útočí na svojich pomocníkov pri trati, že mu dali otrávenú vodu,“ poznamenal Glváč.

Ftáčnik pripustil, že svojím odmietavým postojom k podpore od Smeru mohol niektorých jeho voličov odradiť. „Ale zvolil som ho nie preto, že si ich nevážim. Ale preto, že mi prekáža správanie Smeru na najvyššej úrovni. Ním odháňate od seba voličov, ktorí chcú slušnú sociálnu a demokratickú politiku!“

Glváč spätne odpísal krátko: „Určite kampaň vyhodnotíme a v budúcnosti budeme stavať kandidátov, ktorí nie sú starí a vyhorení. Aj v Bratislave budeme vyberať ľudí, ktorí sa za nás nehanbia, ktorým bude blízka ľavicová politika, budú mať čisté financovanie a bude jasné, o akých ľudí ide. Bude treba loviť v iných vodách ako doteraz.“