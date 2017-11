Schuster mal na drienky správny ’ciťák’

Dokázali, že drienky, z ktorých exprezident vyrába svoj destilát, sú liečivé. Zatiaľ z nich plánujú pripravovať džemy a cukríky, veľká budúcnosť ich však čaká v medicíne. A ako ináč, oslovili exprezidenta, aby sa stal tvárou projektu, zameraného na prezentáciu drienok z hľadiska ich liečebného účinku.

„Ja som to všetko predpovedal,“ reagovala so smiechom bývala hlava štátu na zistenia vedcov. „Drienky sme bežne jedli ako malé deti, možno som preto taký zdravý,“ doplnil Schuster, ktorý bol v Bratislave na stretnutí s odborníkmi zo Slovenskej akadémie vied, z Lekárskej fakulty UK Bratislava aj Výskumného ústavu potravinárskeho.

Drienka je ker Drieň, ľudovo nazývaný drienka, je okrasný aj úžitkový ker, ktorý rastie na lesostepiach, suchých a presvetlených lesoch a na skalnatých stráňach. Je odolná proti suchu, mrazu, škodcom a chorobám. Často teda vydrží aj na miestach, kde by iné kry a stromy nerástli. Plodom sú kôstkovice, nazývané drienky, majú oválny až hruškovitý tvar, jasnočervenú alebo žltú farbu, sladkokyslú chuť. Významné sú najmä vďaka vysokému obsahu vitamínu C, obsahujú aj provitamín A, minerály, aromatické látky a triesloviny. Dajú sa jesť surové, naložiť ako kompót, varí sa z nich džem, sirup, môžu sa aj usušiť na čaj. V neposlednom rade sa z nich dá vyrobiť drahá, ale dobrá pálenka „drienkovica“. Je vzácna, pretože zo 100 kg plodov možno vypáliť len 2–3 litre. Exprezident Rudolf Schuster vyrába z drienkovice alkohol, ktorý pomenoval Schusterovka. Autor: Pravda, Ivan Majerský

Niekoľkoročný výskum ukázal, že plody tohto kra pomáhajú znižovať zápaly, aktivujú niektoré enzýmy, výsledkom je nižší krvný tlak aj cholesterol. „Obsahujú hlavne antioxidačné a polyfenolycké látky, ktoré dokážu voľné radikály – škodlivé látky v tele – zdegradovať, premenia ich na niečo, čo už nie je škodlivé,“ vysvetlila prednosť drienok Oľga Pecháňová, riaditeľka Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV v Bratislave. Výsledky štúdií zatiaľ potvrdili laboratórne.

Drienkami sa zaoberá aj Výskumný ústav potravinársky, konkrétne Národné poľnohospodárske a potravinové centrum. Snažia sa drienky spracovať do podoby, ktorá by bola konzumovateľná a zostali by v nej zachované všetky výživové hodnoty.

Elena Panghyová z centra objasnila, že skúšajú zmeniť technologické postupy tak, aby sa plody mohli tepelne upravovať a nestratili by pritom prospešné látky. Zároveň sa nemôžu kaziť. Zatiaľ sa dajú upraviť do polosušenej podoby. Plánom je pripravovať z nich džemy a cukríky. „Chceli by sme ich umiestniť na slovenský trh, ale dokončenie ich vývoja a najmä zavedenie do výroby je ešte otázkou peňazí,“ poznamenala Panghyová.

Rudolf Schuster tvrdí, že svojou drienkovicou vyliečil manželku bývalého amerického prezidenta, političku Hillary Clintonovú, keď prišla na Slovensko prechladnutá. „Kašľala tak, že nevedela ani hovoriť, až mi jej bolo ľúto,“ zaspomínal si. Rozhodol sa, že ju ponúkne drienkovicou, i keď to nebolo v súlade s protokolom.

„Vypila poldeci, pozeral som, čo sa s ňou bude diať. Zatriaslo ju, dvakrát sa zhlboka nadýchla, ale ožila a zlepšila sa jej nálada a viac už nezakašľala. Večer mi zatelefonovala, že ďakuje za liek a chcela ešte päť litrov pre manžela. Toľko som nemal a s ťažkým srdcom som jej dal tri litre,“ poznamenal so smiechom. Neskôr mu manželský pár poslal z Ameriky ďakovný list. Podobný liečiteľský kúsok sa mu podaril aj pri manželke bývalého amerického veľvyslanca na Slovensku Eileen Weiserovej. Exprezident vedel, že drienky majú veľa vitamínu C, ale také účinky na zdravie, ako teraz potvrdili vedci, nečakal.

To, že drienkovica skutočne u Clintonovej mohla zabrať, potvrdil Ján Lietava z I. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorý prišiel s nápadom venovať sa viac výskumu drienok. „Zápal, ktorý mala pani Clintonová, môžu drienky znížiť o 50 percent,“ pripomenul Lietava s tým, že tiež sú schopné znížiť cholesterol o 25 až 30 percent, triglyceridy (tuky, ktoré kolujú v tele) na polovicu. V prípade jadrového útoku sú schopné ochrániť mozog o viac ako 50 percent.

„Drienky likvidujú zápaly, rozťahujú pľúca, keď dáte nejakú toxickú látku na pečeň alebo obličky, tak ich funkcie ochránia až o 75 percent,“ doplnil. Drienky tiež znižujú hladinu cukru, zvyšujú inzulín, čím priaznivo ovplyvňujú cukrovku. Roztok z nich je podľa Lietavu schopný ničiť aj rakovinové bunky. Toto všetko preukázali štúdie za posledných päť rokov Analýzy amerických vedcov zase ukázali, že aktívne látky z týchto plodov skutočne prechádzajú pri destilácii do pálenky. „Sú tam dokonca v nečakane vysokom množstve,“ uzavrel Lietava.