Kaliňák: Personálne zmeny v Smere pre voľby budú

Podpredseda Smeru a minister vnútra Robert Kaliňák odmieta, že by v strane bolo v súvislosti s prehrou v župných voľbách napätie. „Myslím si, že určite je v záujme médií zaujímavá scéna z filmov, kde strieka krv, ale v tomto prípade sa to nekoná. Ani necítim, že by bola napätá situácia,“ vyhlásil Kaliňák po rokovaní vlády.

Podľa neho je záujem diskutovať v strane a analyzovať rozdiely vo voľbách, pretože v niektorých regiónoch sú prekvapujúce. „Niekde sa dá vyčítať konanie, ktoré bolo odmenené dôverou voličov, niekde, naopak, je nevysvetliteľné. Treba to analyzovať, ale nazvať situáciu napätou nie je namieste,“ povedal Kaliňák.

Poprel, že by v Smere žiadali jeho odchod z postu ministra vnútra za prehraté voľby, napríklad pre kauzu Bonaparte, ktorá tiež mohla mať vplyv na volebný výsledok. „O žiadnej takejto situácii neviem, ani neviem, kto to povedal. Mne to nepovedal vôbec nikto," poznamenal Kaliňák.

Tvrdil, že on sa na regionálnych voľbách nepodieľal a že ich treba najskôr zhodnotiť. „Je to vec, ktorá sa nehodnotí ani za 15, ani za 20 minút, aj závery sa nevytvárajú ani za 15, ani za 20 minút. Ani to nie je nejaká súťaž,“ doplnil.

V Smere sú napriek tomu úvahy o potrebe personálnych zmien, zatiaľ však nie je jasné, či sa dotknú funkcionárov strany na okresnej, krajskej alebo aj na celoslovenskej úrovni. „Hovorím, že sa musíme poučiť. Aj ja si myslím, že budú nejaké personálne zmeny,“ poznamenal Kaliňák. Nechcel však povedať, koho by sa mali dotknúť. „Skúste to nechať na nás,“ doplnil.

Premiér a šéf Smeru Robert Fico po rokovaní kabinetu diskutoval s ministrami svojej strany. Konkrétne s podpredsedami Smeru Robertom Kaliňákom, Petrom Pellegrinim, Petrom Žigom a generálnym manažérom Jánom Richterom. Ďalší podpredseda Marek Maďarič odišiel z budovy Úradu vlády skôr.

Kaliňák však odmietol povedať, či boli témou aj župné voľby. Užšie vedenie Smeru prvý raz debatovalo o výsledkoch volieb v utorok, ale na tomto stretnutí sa Fico nezúčastnil.

Smer prišiel v regionálnych voľbách o kreslá županov v Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Rovnako stratil pozíciu župana Tibor Mikuš v Trnavskom kraji, kde ho Smer dlhodobo podporoval. K výsledkom Smeru sa kriticky postavil najmä podpredseda strany Marek Maďarič.

Deň po voľbách vyhlásil, že strana prehrala ako taká a že budú potrebné výrazné programové, politické a personálne zmeny na viacerých straníckych úrovniach. Maďariča za jeho vyhlásenie kritizovala europoslankyňa za Smer Monika Beňová. Generálny manažér strany Ján Richter povedal, že teraz treba zhodnotiť výsledky v štruktúrach strany.

Osobný názor na výsledky volieb odmietol povedať a straníkom dal odporúčanie, ako majú postupovať. „Môj osobný názor v tejto chvíli nie je podstatný. Vyjadrím ho na politickom orgáne a bolo by dobré, aby všetci moji kolegovia vyjadrovali svoje názory najskôr na politickom orgáne a aby išlo to, na čom sa dohodneme,“ zakončil Richter.