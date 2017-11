Poliačik po odchode ostáva poslancom, Sulík ubezpečuje, že SaS sa neštiepi

Richard Sulík tiež oznámil, že príde k zmene na poste predsedu výboru NR SR pre nezlúčiteľnosť funkcií, pretože posty vo výboroch NR SR považuje za stranícku záležitosť. Bližšie informácie, ani konkrétne meno zatiaľ neuviedol. Predseda strany SaS ďalej uistil, že odchod Martina Poliačika z SaS neznamená, že strana sa bude štiepiť, menovite spomenul Luciu Ďuriš Nicholsonovú, o ktorej povedal, že neodchádza, takisto oznámil, že spoločne pripravujú návrh reformy o sociálne vylúčených občanoch.

Poliačik chce európsku integráciu

„Kedy som mal euroskeptické názory? Euroskeptici sú ľudia, ktorí chcú z Európskej únie vystúpiť. To som nikdy nechcel,“ povedal Sulík novinárom. Martin Poliačik však oznámil, že jedným z dôvodov jeho odchodu zo strany SaS je, že scenár integrácie Slovenskej republiky v Európskej únii je ohrozený. On však európsku integráciu Slovenska podporuje a preto sa rozhodol, že chce pôsobiť mimo SaS.

Po jeho odchode z SaS sa špekulovalo o tom, či sa Poliačik rozhodne vstúpiť do združenia Progresívne Slovensko, alebo prejde do politického zoskupenia SKOK – Európski liberálni demokrati. K týmto špekuláciám sa Martin Poliačik bližšie nevyjadril, povedal však, že každý si môže prečítať jeho programové priority a na základe nich posúdiť, s kým na Slovensku to rezonuje a s kým nie.

Poslanec Národnej rady SR Martin Poliačik opustil opozičnú stranu SaS, ktorú v roku 2009 spoluzakladal s predsedom strany Richardom Sulíkom či Luciou Ďuriš Nicholsonovou.

Medzi dôvodmi, ktoré sú za odchodom jednej z najznámejších tvárí je, že Poliačik dlhodobo zastáva rozdielny názor ako zvyšok strany napríklad v oblasti utečencov. Odchádzajúci člen SaS tiež hľadal viac priestoru na prezentáciu svojho osobného presvedčenia a ten v strane a hlavne u predsedu SaS Sulíka nedostal.

Poliačik so Sulíkom sa na odchode dohodli v pokojnej atmosfére a zhodnotili, že pre obe strany bude odchod poslanca od liberálov najlepším riešením.