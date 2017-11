Duálne vzdelávanie musí podporiť aj vláda, myslí si Juraj Sinay

Do systému duálneho vzdelávania sa musí do roku 2020 zapojiť 12-tisíc žiakov, inak bude ohrozená konkurencieschopnosť našej ekonomiky. Na tlačovej konferencii to uviedli predstavitelia Zväzu automobilového priemyslu SR (ZAP).

Podľa prezidenta ZAP SR Juraja Sinaya hrozí, že ak sa nepodarí každý rok získať aspoň tritisíc žiakov, nebude možné vybudovať novú generáciu zamestnaných a úspešných ľudí. Navyše v takom prípade bude Slovensko musieť Európskej únii vrátiť až 33 miliónov eur neefektívne vynaložených prostriedkov.

Systém duálneho vzdelávania na Slovensku funguje v praxi dva roky. V súčasnosti je doň zapojených 2 508 žiakov, 200 zamestnávateľov a 70 škôl. Na svoje budúce povolania sa žiaci pripravujú v 46 študijných odboroch a celkovo majú uzatvorených 1 234 zmlúv s budúcimi zamestnávateľmi. Očakávania zamestnávateľov však boli ambicióznejšie. „Je tu veľa problémov, ktoré treba riešiť. Nefunguje systém propagácie potrebných povolaní, ani samotnej reformy, preto nie je do nového systému vzdelávania zapojený očakávaný počet žiakov,“ povedal prezident zväzu a dodal, že taktiež nie sú vytvorené dostatočné podmienky pre vstup a zotrvanie zamestnávateľov a škôl v systéme.

Duálne vzdelávanie musí podporiť aj vláda

Juraj Sinay upozornil na to, že spomedzi dva a pol tisíca študentov je 1 880 zapojených do vzdelávania v oblasti priemyslu, najmä toho automobilového, zatiaľ čo ostatné odvetvia zatiaľ zaostávajú. Preto vyzval vládu, ministerstvá, vyššie územné celky a predovšetkým novú ministerku školstva Martinu Lubyovú, aby venovali zvýšenú pozornosť potrebám budovania systému duálneho vzdelávania, ktoré ZAP SR považuje za zatiaľ jediný systémový prvok reformy školstva.

„Bez podpory kompetentných nie je možné úspešné napredovanie reformy, od ktorej závisí spokojnosť budúcej generácie mladých ľudí, úspech zamestnávateľov a teda aj ďalší rozvoj našej ekonomiky,“ uviedol Juraj Sinay.

Podľa predstaviteľov zväzu je zároveň potrebné úzko reflektovať na požiadavky trhu práce a v súčinnosti s ministerstvami a vyššími územnými celkami nastaviť počet žiakov stredných odborných škôl a vytvoriť tak novú sústavu študijných a učebných odborov.

„Za veľmi dôležité považujeme vytvorenie ôsmich centier orientácie na povolanie pod gesciou zamestnávateľov,“ povedal viceprezident ZAP SR Július Hron a dodal, že tieto centrá by mali slúžiť žiakom i rodičom ako účinná pomoc pri výbere vhodného povolania. Okrem toho by sa v spolupráci so zamestnávateľmi mali vybudovať aj nadpodnikové centrá, ktorých cieľom by mala byť najmä podpora malých a stredných podnikateľov v systéme duálneho vzdelávania.