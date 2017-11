Vo vedení Smeru rastie tlak na odstúpenie Roberta Kaliňáka

Podľa informácií agentúry SITA päť podpredsedov Smeru je aj za výmenu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera. Jemu vyčítajú kauzu resocializačného zariadenia Čistý deň, ktorému rok odmietal zobrať akreditáciu napriek odporúčaniu Akreditačnej komisie.

Vo vedení strany by mal skončiť ako podpredseda Juraj Blanár, ktorý po dvanástich rokoch nedokázal obhájiť pozíciu žilinského župana a výrazne prehral s kandidátkou opozície Erikou Jurinovou. Na jeho odstúpenie tlačí práve Kaliňák.

Podľa dostupných informácií by mali skončiť aj viacerí krajskí predsedovia Smeru. V prvom rade by malo ísť o prešovského šéfa strany Stanislava Kubánka. V jeho kraji neuspel v sobotňajších regionálnych voľbách dlhoročný župan Peter Chudík. Viacerí členovia užšieho vedenia tiež hovoria o výmene krajských predsedníčok v Banskej Bystrici Jany Laššákovej a v Trnave Renáty Zmajkovičovej. V oboch krajoch Smer stagnuje, alebo jeho podpora klesá. Výmeny by mali pokračovať až na úroveň okresných predsedov.

Premiér Robert Fico so svojimi podpredsedami doteraz nekomunikuje a viacerí oslovení členovia vedenia potvrdili, že všetky zmeny v strane budú závisieť práve od neho. Neprišiel ani v utorok na rokovanie užšieho vedenia strany. Podľa informácií agentúry SITA Fico je nespokojný s viacerými vedúcimi funkcionármi strany. Fico na dnes ohlásil tlačovú besedu, na ktorej sa má vyjadriť aj k regionálnym voľbám.