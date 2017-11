Polícia preveruje zmluvu s Bžánom, dala mu zablokovať peniaze

Dostala už skôr viacero anonymných podnetov, aj podnet od fyzickej osoby. Uviedol to na tlačovej besede policajný prezident Tibor Gašpar.

Vyšetrovateľ začal konanie vo veci trestného činu porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku. Požiadal prokuratúru o blokovanie peňazí na Bžánovom účte v sume, ktorú dostal zo štátnej pokladnice. Dozorujúci prokurátor mu vyhovel. Peniaze na advokátovom účte sú už zablokované.

Konanie vo veci znamená, že polícia najskôr musí preukázať to, či sa vôbec nejaký trestný čin stal. Podľa Gašpara potom môžu nastať dve možnosti. Buď sa skonštatuje, že sa trestný čin stal, alebo že to nie je trestný čin. V takom prípade sa môže domáhať štát vyplatených financií inými právnymi prostriedkami, napríklad žalobou.

Zatiaľ nie je preukázané, či sa trestný čin stal. „My sme len otvorili cestu, aby sme to prostriedkami trestného práva preskúmali, lebo podozrenie tu je,“ povedal Gašpar. Prví podozriví sú štatutári, ak by sa tam preukázala súčinnosť s druhou stranou zmluvy, mohli by byť podozrivé aj ďalšie osoby. Ako Gašpar podotkol, ide o všeobecné konštatovanie, nie konkrétne poznatky z tohto prípadu.

Minister hospodárstva Peter Žiga uviedol, že štát robí kroky v civilno-právnej a obchodno-právnej rovine. Požiadal súd o predbežné opatrenie, aby prostriedky, ktoré advokátska kancelária dostala na účet, zostali zablokované až do konečného rozhodnutia o celom spore.

Bžánova advokátska kancelária vyhrala na arbitrážnom súde vo Viedni spor o Vodnú elektráreň Gabčíkovo. Uzavretá zmluva so štátnou spoločnosťou MH Manažment mu umožňovala žiadať za vyhratý spor desiatky miliónov eur, nakoniec po dohode sa táto suma znížila na celkovú výšku 17,6 milióna eur, čiže 2,5 percenta z hodnoty požadovanej čiastky protistranou. Aj táto suma sa však zdá štátu privysoká. Zvolil cestu vyplatiť túto sumu, ale zároveň sa snažiť o jej zníženie právnymi prostriedkami.