Rezort obrany chce slovenské obrnené vozidlá

Pri výrobe obrnených vozidiel pre slovenskú armádu by mal byť v maximálnej miere zapojený slovenský obranný priemysel. Na tlačovej besede túto snahu prezentovali minister obrany Peter Gajdoš a generálny tajomník služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko.

Rezort obrany vzhľadom na to, že na Slovensku je domáci obranný priemysel, chce ísť cestou výskumu a vývoja nových vozidiel. Ide o historickú modernizáciu, ktorá si do roku 2029 vyžiada 1,2 mld eur. Značná časť finančných prostriedkov by tak zostala na Slovensku. Minister Gajdoš pritom na tlačovej besede uviedol, že sa budú snažiť získať časť prostriedkov z Európskeho obranného fondu.

V prípade vozidiel 8 X 8 slovenské ministerstvo obrany má podpísané memorandum s fínskym rezortom obrany, na základe čoho vznikla technická dohoda. Slovenský podnik Konštrukta-Defence a fínsky štátny podnik, už na základe toho vyvíjajú požadované časti. Slovenská strana by pritom mala vyvíjať 2/3, tretina je na strane Fínov, ktorí na základe našich požiadaviek majú upraviť podvozok. Predstavitelia rezort obrany zdôraznili, že prototyp vozidla by mohol byť k dispozícii o mesiac. Následne musí vozidlo prejsť vojskovými a technickými skúškami. Vozidlo by malo mať slovenskú značku.

V prípade vozidiel 4 krát 4 je rezort obrany na začiatku cesty. Nie je ešte vybratý partner, ktorého sa rozhodli nájsť a pomôcť im k tomu má Priemyselný deň, ktorý sa uskutoční vo vojenských priestoroch na Záhorí 6. decembra. Hoľko uviedol, že aj v tomto prípade by chceli, aby to bolo slovenské vozidlo a peniaze opäť zostali na Slovensku. Minister obrany Gajdoš zdôraznil, že konečné rozhodnutie je na vláde. Ak sa neprijme riešenie, ktoré predstavitelia rezortu obrany prezentovali dnes na tlačovej besede, tak sa pôjde do iného riešenia.