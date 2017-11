Sneh aj mráz. Zima si už otvorila dvere

Ku skutočnému zhoršeniu počasia, ktoré už začne mať zimný charakter, príde až tento víkend. Prinesie ho Martin, o ktorom sa hovorí, že chodí na bielom koni. Platiť to bude iba vo vyšších polohách.

Dnešok, sobota, keď máme v kalendári Martina, však zo začiatku nebude vôbec vyzerať zle. V severných častiach Slovenska bude okolo piatich stupňov, na juhu aj desať a viac stupňov. Klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu (SHMÚ) v Bratislave Pavol Faško zdôrazňuje, že cez deň budú teploty vzduchu ešte prijateľné a vôbec nebudú pripomínať maximálne či minimálne teploty, ktoré boli v tento dátum historicky zaznamenané. Najteplejšie na Martina bolo v roku 2014 v Žiline, keď namerali +20,3 stupňa. Najchladnejšie zasa bolo v roku 1988 v Oravskej Lesnej. Minimálna denná teplota tam klesla na –16 stupňov.

„Pozor však, v sobotu večer a v noci na nedeľu sa počasie u nás začne meniť k horšiemu. Naše územie zasiahne výrazný studený front a s ním sa nad naše územie presunie vlhký polárny vzduch. Počasie u nás bude oblačnejšie, v južných častiach bude pršať, v trochu vyšších polohách sa objaví dážď so snehom a v nadmorských výškach nad 600 metrov nad morom očakávame sneženie,“ upozorňuje Faško.

Pri snežení by sa vo vyšších oblastiach mala vytvoriť súvislá snehová pokrývka, takže motoristi by sa do týchto lokalít nielenže nemali vybrať na letných gumách, ale aj na zimných by si na cestách mali dávať veľký pozor. „Nedeľa už bude nepríjemnejšia aj z pohľadu teplôt. Na juhu ešte môžu na niektorých miestach dosiahnuť maximálne denné teploty 6 až 9 stupňov, no v severnejších okresoch v oblasti Kysúc, Oravy či severného Spiša len dva až štyri stupne, niekde aj menej,“ prízvukuje klimatológ.

Zlý pocit z nedele umocní aj silný vietor. Faško pripomína, že v horských oblastiach vo vyšších nadmorských výškach budú platiť meteorologické výstrahy. „Sila vetra tam môže dosiahnuť aj viac ako sto kilometrov za hodinu. Kvôli bezpečnosti by si ľudia nemali v týchto oblastiach plánovať turistické túry. Okrem silného vetra bude aj zamračené a bude padať sneh, čo nie ideálna kombinácia,“ upozornil ďalej Faško.

V podobnom duchu bude vládnuť nad naším územím počasie aj v prvej polovici budúceho týždňa. Teploty nahor nepôjdu, skôr naopak, a po ústupe zrážok a zmenšení oblačnosti sa od stredy či štvrtka môžeme pripraviť aj na mrazy. Tie sa už nebudú vyskytovať len vo vyšších polohách, ale aj v nížinách na juhu stredného či juhozápadného Slovenska. Objavia sa v noci i ráno. V najsevernejších oblastiach bude teplota okolo nuly aj cez deň. Pestovateľom kvetín Faško odporúča, aby schovali všetky teplomilné rastliny, lebo o ne prídu.

Sneh sa v budúcich dňoch začne na Slovensku objavovať pravidelne, čo signalizuje príchod zimy. Faško v súvislosti s menom Martin v kalendári hovorí, že práve 11. november je priemerným dátumom prvej snehovej pokrývky v niektorých častiach Slovenska, napríklad v Poprade. Toto platilo najmä v minulosti, že s Martinom prišla do Popradu aj prvá snehová pokrývka. Klimatické zmeny v počasí však túto stabilitu v posledných rokoch naštrbili a podľa Faška akoby rozhádzali. Sneh v Poprade padá už buď viac dní pred Martinom, alebo po ňom. Napríklad tento rok napadol už 30. októbra. „Zaujímavé je aj to, že pri prvej snehovej nádielke zvyklo v Poprade spadnúť v minulosti len jeden, až dva centimetre snehu, no v posledných rokoch sa to mení a prvá snehová nádielka je bohatšia. Pri prvom tohtoročnom snehu ho tam spadlo sedem centimetrov,“ dodal Faško.