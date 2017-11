Žitňanská: Sexuálne zneužívanie je zneužívaním moci v najširšom slova zmysle

Sexuálne zneužívanie je zneužívaním moci. Téma sexuálneho zneužívania a nevhodného správania sa mnohokrát podceňuje, a preto debata, ktorá sa začala po tom, ako niekoľko herečiek obvinilo hollywoodskeho producenta Harveyho Weinsteina zo sexuálneho zneužívania, svoj zmysel nepochybne má. Vyplýva to zo slov ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd), pod ktorej rezort spadá aj problematika ľudských práv.

Pokiaľ ide o rozsah priznaní, ktoré ženy píšu na sociálnych sieťach pod hashtagom #metoo (Aj mne (sa to stalo)), ministerka spravodlivosti tvrdí, že sa niečo „odštupľovalo“. „Je to citlivá téma. Predpokladám, že ženy nerady hovoria o takýchto veciach a ten impulz, keď jedna, druhá, tretia žena začne o tom hovoriť, môže byť tým spúšťačom, že o tom začne hovoriť viac žien. Keď na základe toho sa tá debata rozvinie a vznikne uvedomenie toho, ako ženy vnímajú aj vlastnú dôstojnosť a čo všetko im je nepríjemné, tak je to na prospech veci,“ uviedla Žitňanská.

Ministerka zároveň upozornila, že treba rozlišovať medzi sexuálnym zneužívaním a určitou vulgárnosťou, neslušnosťou, hrubosťou. „Pri sexuálnom zneužívaní vidím prvok zneužitia moci v najširšom slova zmysle, že niekto je silnejší a niekto v závislom postavení, respektíve si netrúfa oponovať. Ja som veľmi v takejto pozícii nikdy nebola, ale myslím, že s vulgárnosťou a hrubosťou sa stretne asi každá žena a asi väčšina z nás si s tým vie poradiť,“ dodala ministerka.

#metoo

Debata o sexuálnom násilí a zneužívaní sa začala po tom, ako desiatky herečiek obvinili hollywoodskeho producenta Harveyho Weinsteina zo sexuálneho zneužívania. O zlej skúsenosti s Weinsteinom prehovorili napríklad Angelina Jolie či Gwyneth Paltrow. Na sociálnych sieťach začali ženy opisovať svoje skúsenosti pod hashtagom #metoo. Pre sexuálne obťažovanie ukončila spoločnosť Netflix spoluprácu s ďalším populárnym hercom Kevinom Spaceym. Sexuálne násilie a obťažovanie však nie je téma len v Hollywoode, ale aj na pôde európskych inštitúcií. Sexuálne obťažovanie zažila aj eurokomisárka pre rodovú rovnosť Věra Jourová, vyjadrila sa, že nie je rada, že sa to deje, ale je rada, že to ženy začali nahlasovať. Témou sa zaoberal aj Európsky parlament. Tam takisto podľa výpovedí žien dochádzalo k sexuálnemu obťažovaniu. Pre obchytkávanie žien-novinárok odstúpil aj britský minister obrany Michael Fallon.

55 percent žien v EÚ bolo sexuálne obťažovaných

Slovenský europoslanec Ivan Štefanec koncom októbra, keď o tom parlament rokoval, uviedol, že ak má byť Európska únia hlasom morálneho apelu proti prípadom sexuálneho obťažovania a násilia vo svete, musí najskôr urobiť všetko pre to, aby podobné praktiky čo najviac obmedzila na svojom území. „Sexuálne obťažovanie je absolútne neprípustné, aj keď sa, bohužiaľ, deje nielen v Hollywoode alebo európskych inštitúciách, ale aj dennodenne na uliciach a verejných priestranstvách. Kľúčové však je od malička vzdelávať a viesť deti k rešpektu voči druhým osobám, ich súkromiu a najmä hraniciam, ktoré si tá-ktorá osoba vytýči," uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, NOVA). Podľa Moniky Smolkovej (S&D, Smer-SD) je sexuálne násilie a obťažovanie žien problémom nielen v EÚ, ale na celom svete. „Treba o tom verejne hovoriť a prestať tolerovať akékoľvek náznaky obťažovania. Účinnou informačnou kampaňou a aktívnejším prístupom orgánov činných v trestnom konaní by sme tento nežiadúci jav mohli eliminovať a predchádzať mu," uviedla Smolková.

Podľa správy Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) z roku 2014 o násilí páchanom na ženách zažila každá tretia žena v dospelosti fyzické alebo sexuálne násilie. Až 55 percent žien v EÚ bolo sexuálne obťažovaných a 32 percent všetkých obetí v EÚ uviedlo, že tohto obťažovania sa dopustil ich nadriadený, kolega alebo zákazník. Sexuálnemu obťažovaniu bolo v povolaniach, ktoré si vyžadujú určitú kvalifikáciu alebo na pozíciách vo vrcholovom manažmente, vystavených 75 percent žien, v sektore služieb to bolo 61 percent žien. S kybernetickým obťažovaním sa v EÚ stretlo 20 percent mladých žien vo veku od 18 do 29 rokov, pričom každá desiata žena bola vystavená sexuálnemu obťažovaniu alebo prenasledovaná prostredníctvom nových technológií.