Mazurekovho otca vyhodili kotlebovci zo strany

Otca poslanca NR SR za Kotlebovu Ľudovú stranu naše Slovensko Milana Mazureka vylúčili kotlebovci zo strany. Milan Mazurek starší to oznámil na sociálnej sieti. „Ja už v ĽSNS nie som od leta, kedy som bol odstránený aj s množstvom ďalších skvelých ľudí, ktorí sa pričinili dosť veľkou mierou o úspech ĽSNS v parlamentných voľbách. Žiaľ, doplatili sme na chorobnú paranoju a neprekonateľné ego vedenia, ktoré nedovoľuje prijať žiaden iný názor okrem svojho, aj keď ten je mnohokrát zlý,“ napísal Mazurekov otec s tým, že ľudia v regionálnych voľbách nastavili kotlebovcom zrkadlo. „Bojím sa, či to zvolení predstavitelia vôbec pochopia, alebo či zase len sklopia uši a ďalej budú slepo, poslušne a sfanatizovane plniť príkazy, aj keď vedia, že kopec z toho je doslovná sprostosť, provokácia, alebo rozmar, za ktorý nakoniec budú prenasledovaní a trestaní práve oni alebo ich blízki, a nie ten, kto to vymyslel a nariadil,“ uviedol Mazurek.

Mazurek starší tvrdí, že doteraz mu nikto oficiálne neoznámil, prečo už nie je členom a ani mu nebolo povedané meno toho, kto o tom rozhodol, i napriek tomu, že sa toho dožadoval aj na najvyšších miestach. Tvrdí, že o vyhodení zo strany informuje až teraz, pretože nechcel pred voľbami ešte viac poškodiť. „Skoro všetci tí, ktorí boli pred rozmarom vyhadzovania uchránení a aspoň trošku ma počúvali, tak musia potvrdiť, že som upozorňoval na to, že ak dôjde na vyhadzovanie zakladajúcich členov našej organizácie len na základe paranoidných predstáv a vyfabulovaných dôkazov, tak to bude totálna porážka, čo sa aj, žiaľ, potvrdilo,“ dodáva Mazurek starší.