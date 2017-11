Ani ja, ani strana Smer nebudeme fackovací panáci, povedal Fico

Ani ja, ani strana Smer-SD nebudeme fackovací panáci, povedal dnes v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) na adresu medializovaných informácií k výsledkom volieb do orgánov vyšších územných celkov, že sa po voľbách stratil a nechcel sa k nim vyjadriť, lebo strana Smer-SD prišla vo voľbách do orgánov VÚC o päť županov samosprávnych krajov.

„V histórii modernej Slovenskej republiky niet úspešnejšieho politického projektu, ako je sociálna demokracia. Vyhrali sme štvoro parlamentných volieb za sebou a trikrát sme zostavili vládu a boli sme aj pri najvýznamnejších okamihoch Slovenskej republiky. Zaviedli sme euro, dostali sme túto krajinu do schengenu, vybojovali sme obrovský súboj, pokiaľ ide o krízu, myslím si, že treba hovoriť o fantastických medzinárodných úspechoch, ale aj o posledných číslach, ktoré sú tu a ktoré hovoria, ako sa dnes krajine, pokiaľ ide o ekonomiku a nezamestnanosť, darí,“ povedal ďalej Fico. Dodal, že Smer-SD je stále dominantná, zodpovedná a stabilná politická sila. „Od nás nikto neodchádza, nerozpadávame sa, a preto odmietam tieto smiešne útoky, ktoré sa valia zo všetkých strán. Nenechám a nedovolím ani zo mňa, ani z nikoho iného robiť fackovacieho panáka, pretože sme najstabilnejšia a najzodpovednejšia politická strana s obrovským voličským potenciálom,“ zdôraznil premiér.

Robert Fico sa v relácii vyjadril aj k téme modernizácie slovenskej armády. Uviedol, že armáda potrebuje modernizáciu a momentálne ide o zaobstaranie tzv. kolesových bojových vozidiel v jednom prípade 8×8, v druhom prípade 4×4. „Hovoríme o tom už pomerne dlho, pretože slovenská armáda má obrovský technický dlh, a ak máme byť súčasťou spoločných európskych iniciatív, musíme pristupovať aj k takýmto rozhodnutiam. Preto sme dlhodobo plánovali aj financovanie tohto projektu, ktorý je naplánovaný na niekoľko rokov, a prvýkrát sa objavil na rokovaní vlády materiál, ktorý predtým musel ísť do Bezpečnostnej rady,“ povedal Fico. Bezpečnostná rada bola podľa neho pred rokovaním vlády v stredu, keďže ide o komplexnú problematiku, my sme len prerušili rokovanie o tomto bode programu a pokračujeme v rokovaniach a v rozhovoroch. „ Pokiaľ sa všetko dostane do tej polohy, že to nebude vyvolávať žiadne zbytočné otázky, tak v stredu dokončíme rokovanie na Bezpečnostnej rade a hneď potom sa to posunie do vlády, kde to bude schválené,“ vysvetlil ďalej v diskusii Robert Fico.