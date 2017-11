Na slobodu sa dostal Bartolomej Botoš, aktér leopoldovského masakru

Bartolomej, ktorý bol druhým najdlhšie sediacim slovenským väzňom, vyšiel z Ilavskej väznice von po dlhých 31 rokoch. Pred basu ho prišla čakať jeho sestra Anna spolu s jeho švagrom. Sestra Bartolomeja nevidela dlhých pätnásť rokov, švagor ho nevidel ešte nikdy.

Bartolomej Botoš je už štvrtý účastník leopoldovskej vzbury, ktorý sa dostal na slobodu. Pred ním prepustili v roku 2009 jeho spolupáchateľa Václava Fedáka, o rok neskôr Vladimíra Dudu a v roku 2015 aj Dalibora Bajgera. Teraz sa chcú na slobodu dostať aj organizátor celej vzbury Tibor Polgári a jeho pravá ruka Miloš Uriga, ktorí tiež požiadali o podmienečné prepustenie. Samotný Bartolomej Botoš sedel dlhých 31 rokov s jednou dvadsaťhodinovou prestávkou, kedy spolu s komplicmi po krvavej masakre v Leopoldove z väznice utiekol. Predtým bol odsúdený na desať rokov za násilnú trestnú činnosť, po úteku vyfasoval ďalších 18 rokov.

Nikdy ho nevidela

Pred bránou najstráženejšej slovenskej väznice ho čakala sestra s manželom, sesternica s manželom a početná rodina. Sesternica ho nevidela ešte nikdy. „Vôbec neviem ako vyzerá, aj keď niekedy ukazovali zábery zo súdnej siene, vždy som len hádala, ktorý z nich to môže byť. Tipovala som podľa hustého obočia, aj jeho sestry syn zdedil rovnaké,“ povedala. Sestra Katarína, ktorá žije v Banskobystrickom kraji, ho podľa vlastných slov nevidela 15 rokov.

„Znášala som ťažko, že je zatvorený, ani som za ním nechodila,“ priznala. Botoša si však vzala k sebe domov. Ešte predtým mu do väznice poslala tašku plnú vecí na oblečenie. To, ktoré si tam odložil pre 31 rokmi, by už zrejme neobliekol. „Dúfam, že mu bude dobré,“ podotkla. Čakať ho prišiel aj švagor, ktorý priznal, že ho nevidel ešte nikdy. „Vezmeme ho domov, prídu za ním aj dvaja bratia, z toho jeden z Čiech. Oslava nebude, ale navaríme mu, čo si povie,“ povedal. Samotného Botoša pustili na slobodu presne o tretej hodine popoludní. „Teším sa na svoju rodinu,“ povedal iba popri tom, čo ho stískali plačúci príbuzní. K brutálnej masakre, ktorej sa zúčastnil, sa nevyjadroval vôbec.

Krvavá vzbura

Mimoriadne krvavá Leopoldovská vzbura sa zapísala do dejín slovenskej kriminalistiky najmä masakrou piatich dozorcov. Odohrala sa v roku 1991 a predchádzali jej výrazné väzenské nepokoje. Samotný organizátor Tibor Polgári bol pritom vo väzení už od marca 1984. Ešte pred vzburou v Leopoldove bol odsúdený za lúpež a vydieranie na deväťročný trest.

Po masakre vyfasoval doživotie. V novembri 1991 sa skupina väzňov na čele s Polgárim dohodla na úteku z Leopoldovskej väznice. Spolu s ním sa zúčastnili krvavej masakry Ondrej Harvan, ktorý bol predtým odsúdený za vraždu na 23 rokov, Dalibor Bajger, odsúdený predtým na 11 rokov, Vladimír Duda, odsúdený predtým za krádeže na osem rokov, Miloš Uriga, odsúdený predtým za lúpež na sedem rokov, Bartolomej Botoš, odsúdený predtým na desať rokov za násilnú trestnú činnosť a Václav Fedák, odsúdený predtým na štyri roky. Väzni útek plánovali mesiac dopredu a ich prvou obeťou sa stal väzenský dozorca František Svoboda. Všetko rozbehol Polgári, ktorý nič netušiaceho Svobodu poprosil, aby mu otvoril mrežu, že chce do schránky vložiť list.

Kým Polgári Svobodu napadol, Uriga ho niekoľkokrát bodol nožom. Na následky vážnych zranení Svoboda na mieste zomrel. Väzni sa vzápätí presunuli do kancelárie, kde spútali a zbili štyroch dozorcov. Obliekli si ich uniformy. Takto sa dostali až k bránam väznice. Tu masakra pokračovala vraždou ďalších štyroch väzenských dozorcov, dvoch ťažko zranili a ďalšieho si so sebou vzali ako rukojemníka. Spolu s ním sa ešte drzo vrátili do väznice pre posledného komplica a zastrelili pritom aj väzňa, ktorý sa im postavil do cesty. Strelcom bol samotný Polgári. Na úteku kradli autá a chceli sa dostať do Poľska a odtiaľ do Austrálie. Dvadsať hodín trvalo, kým ich všetkých pochytali. Doživotné tresty dostali Tibor Polgári, Miloš Uriga a Ondrej Harvan. Vladimír Duda vyfasoval 13 rokov, Dalibor Bajger a Václav Fedák 15 rokov a Bartolomej Botoš 18 rokov. Harvan už nežije, v cele sa obesil krátko po vynesení rozsudku. Teraz žiada o podmienečné prepustenie sám vodca vzbury Polgári a jeho komplic Uriga.

Pojednávanie odročili, pretože ešte treba počkať na znalecké posudky, na 10. januára 2018 o deviatej hodine.