Dlhuješ za smeti? Necestuješ zadarmo

Problém je, že ich rodiny nezaplatili za smeti. Ombudsmanka Mária Patakyová tvrdí, že deti by nemali doplácať na chyby rodičov.

Poslanci mestského zastupiteľstva sa dohodli, že mestská hromadná doprava bude bezplatná pre všetky žilinské deti do 15 rokov. Podľa Chomu však ide o nesystémové riešenie a uznesenie nepodpísal. Viacerí poslanci hovoria o nerovnakom prístupe a na decembrovom zasadnutí sa pokúsia jeho veto prelomiť. Potrebujú na to trojpätinovú väčšinu, čo je 19 hlasov. Uznesenie schválilo 16 poslancov, na prelomenie veta tak musia nájsť ďalších troch.

Celá situácia vznikla, keď mesto od začiatku tohto školského roka zrušilo Základnú školu na Hollého ulici. Tú navštevovali takmer výhradne rómske deti z Bratislavskej ulice. Viac ako 80 detí rozdelili a preradili do iných základných škôl v meste. Problémom sa však stalo dochádzanie.

„Niektoré deti musia dochádzať do škôl na druhom konci Žiliny. Na Vlčince to trvá dospelému človeku asi hodinou a pol rýchlou chôdzou. Chýba tam aj prepojenie chodníkmi, čo je problém z pohľadu bezpečnosti,“ priblížil mestský poslanec Ľubomír Bechný. Problém s dopravou sa podľa neho týka asi 65 detí.

Riešením by bolo využitie bezplatnej mestskej dopravy, na ktorú majú nárok aj deti do 15 rokov. Podmienkou je trvalý pobyt v Žiline a nijaký dlh voči mestu a mestskému dopravnému podniku. Po zrušení školy sa ukázalo, že rómske deti majú problém s podmienkou nulového dlhu. Podľa Bechného ukazuje tento prípad aj na celonárodný problém, a tým je daň za komunálny odpad. „Je to jediná daňová povinnosť, ktorá je priamo vedená na dieťa. Človek sa narodí a hneď sa stáva platcom dane.“ Ak rodičia nezaplatia za smeti, dieťa sa stáva dlžníkom. Bechný to považuje za absurdné, v susednom Česku ústavný súd nedávno konštatoval, že je to v rozpore s ústavou.

Nie všetci poslanci však súhlasia s tým, aby sa táto podmienka odstránila. Podľa poslanca Martina Kapitulíka musia pravidlá platiť pre všetkých rovnako. „Učme deti slušnosti a zodpovednosti. Ak si zvyknú, že nemusia dodržiavať pravidlá a aj tak dostanú všetko zadarmo, budú v budúcnosti ešte horší ako ich rodičia dnes,“ zdôvodnil.

Podľa primátora Chomu sa projekt bezplatnej MHD prijímal aj s tým, že môže predstavovať nástroj, ako motivovať obyvateľov k plneniu záväzkov voči mestu. „Zrušenie bezdlžnosti koncept narúša nesystematickým a diskriminačným spôsobom,“ uviedol primátor v oficiálnom stanovisku, ktoré zaslal v stredu poslancom. Ku koncu apríla tohto roku sa dlh obyvateľov voči mestu vyšplhal na približne 110-tisíc eur. Motivácia k jeho splateniu umožnením využívať mestskú dopravu zadarmo je podľa primátora šetrnejšia ako exekúcie.

Na pomoc rómskym deťom môže podľa neho poslúžiť nadačný fond, ktorý mesto zakladá. S tým však niektorí poslanci nesúhlasia, podľa nich má podporovať najmä zdravotne postihnuté osoby. Poslankyňa Jana Filipová, ktorá bola určená za správkyňu fondu, však potvrdila, že z neho budú pomáhať aj fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii.

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová primátorovo rozhodnutie považuje za nesprávne, ktoré nie je vo verejnom záujme. Podľa nej deti dlh nespôsobili vlastnou vinou a nemajú ho z čoho uhradiť. Patakyová však ocenila zatvorenie školy, ktorá sa postupne stala školou s výhradne rómskymi deťmi. Pravda oslovila aj splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Ábela Ravasza. Do uzávierky však nereagoval.

Problém s dopravou pre rómske deti zobrali do rúk aktivisti, ktorí spolu s niektorými poslancami zorganizovali verejnú zbierku s názvom Adoptuj si dieťa na cestu do školy. Z vyzbieraných peňazí kúpili vyše 40 rómskym deťom štvrťročné preukazy na MHD, aby mohli cestovať do školy. Zvyšným deťom pomohli iní sponzori. Do decembra je tak problém podľa poslanca Bechného vyriešený. Otázkou je, ako to bude vyzerať od januára.