Až vtedy, keď niekto získa post, má možnosť veci meniť, vyhlásil Bugár

Povedal to v dnešnej relácii RTVS O päť minúť 12 minister vnútra a podpredseda Smeru-SD Robert Kaliňák. Zároveň povedal, že strana Smer-SD si urobí analýzu, prečo práca končiaceho predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára bola nedostatočne pochopená, keď rozvíjal región, podporoval výstavbu ciest. Na otázku, či cíti svoju zodpovednosť za voľby, odpovedal, že jeho jediná kauza je, že sa pozná s človekom, ktorý je podozrivý z daňových únikov. „Teraz sa poznám s ďalšími dvoma, ktorí sú v politike, či už je to pán prezident alebo ďalší," povedal.

Poslanec NR SR za hnutie Sme rodina Milan Krajniak na adresu toho, že žiadny z kandidátov hnutia nebol vo voľbách do VÚC zvolený ani za župana, ani za poslanca kraja, uviedol, že to boli prvé regionálne voľby, na ktorých sa hnutie zúčastnilo. Podľa neho hnutie nerobilo žiadne predvolebné koalície a v Žilinskom kraji podporovali kandidátku Eriku Jurinovú (OĽaNO) bez toho, že by za to niečo chceli. Podpredseda parlamentu Béla Bugár (Most-Híd) si však myslí, že až vtedy, keď niekto získa post, má možnosť veci meniť a podieľať sa na rozhodnutiach, ktoré sú v prospech občanov.

Podľa Kaliňáka sa teraz ukáže, akým spôsobom vedia pracovať opoziční lídri. V súvislosti s množstvom nezávislých kandidátov, ktorí boli vo voľbách do VÚC zvolení uviedol, že nezávislí poslanci si môžu svoje hlasovania na krajských zasadnutiach za niečo vymieňať. „To nepovažujem za štandardné fungovanie," uviedol.

Krajniak je presvedčený, že výsledok volieb je pre Smer-SD signálom, že ľudia ich sľubom už neveria. Kaliňák však napríklad na margo nedostavaných úsekov diaľníc uviedol, že rozhodnutia spred rokov, ktoré urobila pravicová vláda, sú dôvodom spomalenia niektorých procesov.

O zmene územného členenia Slovenska Kaliňák povedal, že viaceré riešenia môžu byť témou diskusie, avšak až vtedy, keď bude na diskusiu široká politická vôľa. „Má sa to riešiť, ak vznikne široká politická dohoda. Ale to bude trvať roky," povedal Bugár. Krajniak a hnutie Sme rodina je za zrušenie VÚC, ale vedia si predstaviť, že vzniknú historické župy.