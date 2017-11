Zmeniť počty krajov môže trvať roky

Kameňom úrazu nie sú kompetencie žúp, ale ich počet. Presadiť zmenu ich počtu je podľa premiéra a predsedu Smeru Roberta Fica aktuálne nemožné.

Každá strana má totiž vlastnú predstavu o fungovaní žúp a v regiónoch majú strany lokálne záujmy. „Bol by som za model tri kraje plus Bratislava. Osobne som teda pripravený na diskusiu na túto tému,“ priblížil premiér v diskusnej relácii TA3 V politike.

Zmenu by chcel zrealizovať ústavným zákonom. Predišiel by tak neustálym zmenám zo strany vlád, ktoré prídu v budúcnosti. „Ešte tak zrejme budeme nejaký čas žiť s ôsmimi krajmi,“ skonštatoval Fico.

Súčasný model fungovania samosprávnych krajov by menil aj jeho stranícky kolega a minister vnútra Robert Kaliňák (Smer). Vyšším územným celkom by napríklad pridal viac kompetencií, ktoré by úlohu regiónov pre ľudí zvýraznili.

„Ak nastane všeobecná politická zhoda pri otázke celkových zmien v rámci VÚC, tak my budeme tí, ktorí budú určite súčasťou tejto diskusie,“ dodal Kaliňák v politickej debate RTVS O 5 minút 12. Situácia by sa mala riešiť aj podľa podpredsedu parlamentu a šéfa strany Most-Híd Bélu Bugára. „Získať ale na to širšiu politickú zhodu bude zrejme trvať roky,“ uzatvoril Bugár.

Diskusiu o podobe a počte samosprávnych krajov na Slovensku by privítal aj prezident Andrej Kiska. „Zdá sa ale, že zatiaľ neexistuje širšia politická vôľa túto problematiku otvárať,“ povedal Kiska v relácii televízie TA3 V politike.

Národniarom by sa pozdával návrat k modelu založenému na pôvodných troch krajoch – Východoslovenskom, Stredoslovenskom a Západoslovenskom. Opoziční predstavitelia spomínajú skôr model s vyšším počtom žúp či regiónov. Hovorilo sa o číslach 16, 18 či 22.

O úplné zrušenie VÚC sa na začiatku roka pokúsili nezaradení poslanci Miroslav Beblavý a Katarína Macháčková. Balíkom 28 zákonov chceli docieliť zrušenie žúp a prechod ich kompetencií na mestá a obce. S návrhom nakoniec neuspeli.

Členovia Smeru budú rozoberať výsledky župných volieb na decembrovom sneme. Strana totiž prišla o tri miesta županov v Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji. Počas snemu sa straníci chystajú prehodnotiť ideové, organizačné či personálne smerovanie strany. „Zhodnotíme a budeme analyzovať výsledky volieb či prácu jednotlivých županov,“ uviedol Kaliňák.

Podpredsedovia strany Marek Maďarič či Peter Pellegrini minulý týždeň naznačili výmeny vo funkciách. Fico tvrdí, že ich názory rešpektuje. „Personálne zmeny sú potenciálne na nižších úrovniach, nie na úrovni podpredsedov,“ pripustil premiér. Pripomenul tiež, že výsledky volieb nie sú pre Smer neúspechom. Ako samostatná strana získali 88 poslancov do zastupiteľstiev, čo je najviac v porovnaní s inými politickými subjektmi.