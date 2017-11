Memorandom potvrdili vytvorenie bojovej skupiny V4 pre druhý polrok roku 2019

Bojová skupina V 4 tzv. Battlegroup by mala byť v pohotovosti v rámci Európskej únie v druhej polovici roku 2019. Vyplýva to z memoranda, ktoré podpísali náčelníci generálnych štábov ozbrojených síl krajín V4 generál Leszek Surawski, armádny generál Josef Bečvář, generál Tibor Benkö a generál Milan Maxim.

Informácia je zverejnená na stránke Ozbrojených síl SR. Memorandum bude hlavným dokumentom na zabezpečenie súčinnosti krajín V4, určuje základné rámce pre velenie a zabezpečenie tejto skupiny pri vytvorení a prípadnom nasadení bojovej skupiny v období od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019. Náčelníci generálnych štábov ozbrojených síl krajín V4 vyjadrili presvedčenie, že pripravovaná bojová skupina nadviaže na úspešné zabezpečenie pohotovosti krajinami V4 v prvom polroku 2016 a že spolupráca ozbrojených síl krajín V4 bude príkladom regionálnej spolupráce v EÚ.

Pohotovosť bojovej skupiny znamená, že na základe rozhodnutia členských krajín únie môže byť nasadená v priestore ohraničenom kruhom do vzdialenosti 6 000 km so stredom v Bruseli. Jednotlivé bojové skupiny členských krajín sa po pol roku striedajú v takejto pohotovosti v súlade s plánom prípravy a nasadzovania bojových skupín EÚ. Počas pohotovosti budú vyčlenené jednotky plniť bežné výcvikové úlohy, ktoré zabezpečia udržanie spôsobilostí. Po skončení pohotovosti prejdú vyčlenené jednotky do štandardného cyklu prípravy jednotiek. V roku 2016 mala bojová skupina EÚ krajín V4 takmer 3 000 vojakov. Slovenské ozbrojené sily vtedy prispeli 535 vojakmi z mechanizovanej roty, roty rádiologickej, chemickej a biologickej ochrany, dopravnej roty, personálom do velenia a riadenia a odbornými tímami do podporných spôsobilostí.