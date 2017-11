Odštartoval národný projekt IT Akadémia

Na aktivitách projektu sa bude podieľať viac ako 300 základných škôl, 200 stredných škôl a päť univerzít – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Žilinská univerzita, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a dve vysoké školy v Košiciach – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a Technická univerzita.

Do IT Akadémie sa spolu zapojí vyše 36 000 žiakov a študentov a približne 2 100 učiteľov. Podľa slov podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho je dôležité, aby boli učitelia dostatočne kvalifikovaní a schopní odovzdávať svoje vedomosti študentom.

Vyučovať budú ľudia z praxe

„Vďaka spolupráci s IT firmami budú študentov vyučovať odborníci z praxe. Pre študentov je to niečo nové a iné, ak o niečom rozpráva človek, ktorý s IT žije," doplnil projektový manažér IT Akadémie Ján Turňa

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti na trhu práce so zameraním na profesie v oblasti informatiky a informačno – komunikačných technológií. Od realizácie projektu si autori sľubujú najmä ročný nárast počtu absolventov.

Ako sa na mítingu vyjadril riaditeľ IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský, počet absolventov informačno-komunikačných technológii každým rokom klesá. „Dnes máme asi 1 400 absolventov IT odborov. My by sme ich potrebovali približne 13 000. Naša ambícia je, aby sme k 1 400 pridali tisícku. Náš cieľ budeme schopní zmerať asi o päť rokov."

Nové predmety aj vybavenie

Spustenie IT Akadémie znamená pre všetky zapojené školy nové vybavenie IT laboratórií a výučbu nových predmetov. „Už v základných školách bude schválená nová metodika výučby prírodných vied. Študentov IT gymnázií čakajú predmety ako programovanie mobilných zariadení, objektovo orientované programovanie či bezpečnosť informačných systémov. Pre vysoké školy budú akreditované nové študijné programy," objasnila štátna tajomníčka ministerstva školstva Oľga Nachtmannová.

Súčasťou slávnostného spustenia projektu bolo aj ocenenie víťazov súťaže Networking Academy Games 2017 – sieťové talenty Slovenska, ako aj mladých členov robotického tímu COMPOTES.

Robotický tím zo Slovenska v roku 2017 po víťazstve na majstrovstvách Slovenska v Robocup Junior postupne zvíťazil aj na súťažiach v Slovinsku i Taliansku. Na majstrovstvách sveta v robotickom futbale v japonskej Nagoji získali 1. miesto za najlepšiu prezentáciu.