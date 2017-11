Výpovede môžu položiť Bohunice

Začiatok budúceho roka tak môže byť v jadrovej elektrárni poriadne horúci. V januári a vo februári im totiž uplynie výpovedná lehota. Nahradiť operatívno-technický personál jadrovej elektrárne nie je vôbec jednoduché. Ide o ľudí so štátnou skúškou, na ktorú sa pripravujú jeden až dva roky. Riešením nie je ani presun ľudí z Mochoviec, keďže ľudia sú školení vždy presne na konkrétne operačné centrum.

„Operatívci vždy chceli mať viac. Vedúci pracovníci vedeli, že sa s nimi musia baviť, teraz vedenie zlyhalo,“ povedal denníku Pravda zdroj blízky elektrárňam. Ide podľa neho o nenahraditeľných ľudí. Nemyslia to však úplne vážne, myslí si, lebo aj sami by mali problém sa inde zamestnať za podobných podmienok.

Bezpečnosť prevádzky jadrovej elektrárne by mohla byť ohrozená v prípade, ak by na uvoľnené miesta boli dosadení ľudia, ktorí majú málo skúseností. starosta obce Veľké Kostoľany Gilbert Liška

Problémy sa začali už pri podpise kolektívnej zmluvy s odbormi, ktorú práve zástupcovia operatívno-technických zamestnancov nepodpísali. Nová kolektívna zmluva platí od začiatku tohto roka. A k zamestnancom veľmi štedrá nie je – zmeny im siahli na doplnkové dôchodkové poistenie či výšku jednorazového ročného príspevku. Ešte vlani to bolo okolo 1 200 eur na zamestnanca.

Bezpečnosť zatiaľ ohrozená nie je

Na prevádzku Jaslovských Bohuníc nemajú výpovede zatiaľ vplyv. „V tejto chvíli si zamestnanci riadne plnia všetky pracovné úlohy a bezpečnosť prevádzky elektrárne nie je ohrozená,“ povedal hovorca Slovenských elektrární Miroslav Šarišský.

Na otázku, či sú elektrárne pripravené na odchod operatívcov po skončení výpovednej lehoty, priamo neodpovedal. „S dotknutými zamestnancami rokujeme, veríme, že dospejeme k férovému riešeniu,“ povedal Šarišský.

Problémom je požiadavka na takmer tretinové zvýšenie platov. Tá sa zdá Slovenským elektrárňam prehnaná. Podľa Šarišského sú títo zamestnanci odmeňovaní už v súčasnosti adekvátne – ich platy podľa hovorcu dosahujú 2,5– až 3,7-násobok priemernej mesačnej mzdy na Slovensku. Mesačne by v takom prípade dostali podľa zaradenia vyše 2 000 až 3 000 eur.

Priemerné mzdové náklady na zamestnanca boli v SE roku 2016 niečo vyše 22-tisíc eur. Na mzdy tak spoločnosť minula vlani viac ako 81 miliónov eur. Zvýšenie, ktoré požadujú operatívci, tvorí len nepatrný zlomok z tejto sumy. Ak počítame s priemerným zvýšením okolo 750 eur na jedného zamestnanca, celkové náklady by vyšli okolo 300-tisíc eur ročne.

Odklepnutie takéhoto zvýšenia môže motivovať aj ľudí v operačnom centre jadrovej elektrárne Mochovce. Hoci situácia tu je odlišná, keďže by bolo jednoduchšie presunúť ľudí z nedokončeného tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne. V decembri 2018 by mal byť do prevádzky uvedený tretí blok a o rok nato aj štvrtý blok Mochoviec. Rozpočet dostavby je na úrovni 5,4 miliardy eur a niekoľkokrát sa zvyšoval. Pred dvomi rokmi začala riešiť dostavbu jadrovej elektrárne aj polícia na základe zistení Najvyššieho kontrolného úradu. Výsledok však stále nie je známy.

Náklady sa znižujú pre Mochovce

Slovenské elektrárne aktuálne šetria, kde sa dá. Visia nad nimi totiž stále nedokončené Mochovce. Aj kvôli nim presúvali SE časť rezervy na jadrový odpad ešte v roku 2015. Aj vďaka šetreniu skončil podnik napriek nízkym cenám elektriny a poklesu tržieb vlani s čistým ziskom 117 miliónov eur – teda medziročne vyšším o 388 percent.

Vo firemnom časopise naznačil ešte vlani uťahovanie opaskov aj generálny riaditeľ SE Bohumil Kratochvíl. Programom optimalizácie chcú elektrárne ušetriť v priebehu piatich rokov 400 miliónov eur, na benefitoch okolo 40 miliónov.

Podľa informácií Pravdy sa pripravuje od budúceho roka aj reštrukturalizácia SE, pričom stále nie je jasné, koľkých zamestnancov sa dotkne. Počet zamestnancov v Slovenských elektrárňach výrazne klesol po vstupe talianskeho akcionára, spoločnosti Enel, v roku 2006, keď sa počet pracovníkov znížil o vyše 1 500, na niečo vyše 6,6 tisíca.

Ešte v roku 2005 tu totiž pracovalo vyše 8 000 ľudí. Ku koncu minulého roka mali elektrárne 3 688 zamestnancov. Hlavné slovo v SE má momentálne Energetický a průmyslový holding českého miliardára Daniela Křetínskeho. Holding prevezme celý 66-percentný balík SE od Enelu hneď po tom, čo sa dokončia Mochovce. Štát má v elektrárňach od privatizácie v roku 2006 len menšinový 34-percentný podiel.

Bezpečnosť bohunickej elektrárne bude koncom mesiaca riešiť aj Občianska informačná komisia. Tá bola založená pred šiestimi rokmi a sú v nej starostovia 11 obcí z oblasti ohrozenia jadrovými zariadeniami a piati zástupcovia energetických spoločností. „Bezpečnosť prevádzky jadrovej elektrárne by mohla byť ohrozená v prípade, ak by na uvoľnené miesta boli dosadení ľudia, ktorí majú málo skúseností,“ povedal starosta obce Veľké Kostoľany Gilbert Liška, ktorý je predsedom komisie. Komisiu bude podľa Lišku zaujímať, ako nahradia pracovníkov, ktorí dali výpovede.