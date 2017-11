Exekučný súd zatiaľ prešľapuje na mieste

Elektronická komunikácia nefunguje tak, ako má, počet nových exekúcií v porovnaní s rovnakým obdobím za vlaňajší rok klesol zhruba o 25 percent. Systém prestala využívať najväčšia Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) aj zvyšné dve súkromné poisťovne, rovnako aj úrady práce. Ministerstvo spravodlivosti to vníma ako dočasnú situáciu. Niektorí exekútori si vybrali radšej penziu. V Bratislave sa zase hovorí o skupovaní exekútorských úradov silným hráčom, čo zaváňa vznikom monopolu.

Od apríla platí novela Exekučného poriadku, ktorá zaviedla výlučne elektronickú komunikáciu s jediným Exekučným súdom v Banskej Bystrici. Exekúcie sú prideľované náhodne a elektronicky. Predtým si veriteľ vyberal exekútora sám. Od účinnosti novely do 30. októbra zaznamenal centrálny register exekúcií takmer 190-tisíc poverení na výkon exekúcie, z toho z banskobystrického súdu išlo len 10 512.

Zvyšok podávali veritelia na základe výnimky ešte podľa starého spôsobu. V tom istom období minulého roka bolo poverení viac ako 253-tisíc.

Exekučný súd v Banskej Bystrici Súd začal fungovať od 1. apríla tohto roku, keď nadobudla účinnosť novela Exekučného poriadku. Ako jediný na Slovensku sa zaoberá exekučnou agendou.

Rezort spravodlivosti tým chcel ostatné súdy odbremeniť. Zároveň jeho zriadenie malo prispieť k špecializácii sudcov a ostatných zamestnancov. Malo to viesť k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu vybavovaniu exekučných vecí.

Exekučné kauzy sa po novom podávajú len elektronicky a k jednotlivým prípadom sú exekútori pridelení náhodne podľa kraja.

V súčasnosti na Exekučnom súde pôsobí 12 sudcov, 76 vyšších súdnych úradníkov, 29 tajomníkov a šesť asistentiek.

„Nejde pritom o pozitívny trend celkového poklesu exekúcií, ktorý by vychádzal z odstraňovania ich príčin. Zjavne len mnohé inštitúcie vrátane štátnych neboli pripravené na nový spôsob prideľovania exekúcií,“ skonštatoval pre právnický portál najpravo.sk prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Podľa Pallera je zarážajúce, že medzi novými exekúciami sa nevyskytujú prípady Všeobecnej zdravotnej poisťovne či úradov práce.

„Na jednej strane sú občania napríklad v zdravotníctve neustále konfrontovaní s nedostatkom zdrojov, kvôli čomu sa mnohým z nich nedostane tej najlepšej liečby, na druhej strane štátna zdravotná poisťovňa pol roka nežiada od svojich dlžníkov peniaze, patriace všetkým daňovým poplatníkom,“ poznamenal šéf komory. Doplnil, že aj súkromné poisťovne Dôvera a Union riešia len minimum exekúcií cez elektronické prideľovanie.

Hovorkyňa komory Svetlana Kolesárová podotkla, že veľkí veritelia vyhádzali svoje pohľadávky za prvé mesiace v roku, čiže ešte predtým, ako začala platiť novela Exekučného poriadku. Stagnáciu banskobystrického súdu dokazujú aj štatistiky o počte vydaných poverení na exekúciu. Kým vyšší štátny úradník na bežnom súde vydal za mesiac aj štyristo poverení, na banskobystrickom je to ledva 50.

Ministerstvo spravodlivosti o probléme vie a považuje ho za dočasný. Počet návrhov na exekúciu podľa rezortu klesol, hlavne preto, že veritelia si väčšinu pohľadávok uplatnili predtým, ako nová právna úprava nadobudla účinnosť. „Treba tiež povedať, že niektorí veľkí inštitucionálni veritelia nepodávali návrhy, pretože si pripravovali technické riešenia na hromadné podávanie návrhov,“ vysvetlil Peter Bubla, hovorca rezortu.

Ten predpokladá, že počet exekúcii narastie, no nebude ich toľko ako v minulosti. „A to z viacerých dôvodov. Napríklad Sociálna poisťovňa si už pohľadávky vymáha sama. Je vysoký predpoklad, že veritelia budú mať tendenciu aj kumulovať exekúcie z viacerých titulov do jednej,“ dodal Bubla.

Veritelia majú hromadné návrhy podávať cez portál e-žaloby, na ktorý majú prístup z portálu slovensko.sk. Vyplnenie zložitého formulára jedným zamestnancom trvá priemerne 40 minút. Komunikácia sa ešte viac komplikuje, ak vyšší súdny úradník žiada od veriteľa rôzne opravy. Podľa zdroja z IT prostredia, ktorý si neželal byť menovaný, slovensko.sk nie je nastavené tak, aby mohlo prijímať hromadné podania. Spomenul jeden prípad, keď VšZP rozoslala do elektronických schránok svojim poistencom ročné zúčtovanie a na niekoľko dní tým znefunkčnila prístup a otváranie doručených dokumentov v schránkach.

Všeobecná zdravotná poisťovňa podala od apríla do konca októbra 449 návrhov za vykonanie exekúcie. Minulý rok za rovnaké obdobie to bolo 46 931. Vo vyjadreniach je opatrná. Výrazný pokles pripisuje inštitúcia najmä technickým problémom súvisiacim s elektronizáciou podávania. Hovorkyňa poisťovne Viktória Vasilenková pripomenula, že využili čas do apríla, keď vyhodili viac ako 37-tisíc pohľadávok. Podľa nej po apríli exekučné tituly vznikali len minimálne. „Nárast exekúcií predpokladáme v novembri a decembri, pokiaľ nedôjde k úhradám od dlžníkov,“ povedala Vasilenková.

Súkromná poisťovňa Union od apríla zvolila inú možnosť vymáhania. „Deje sa to prostredníctvom mandátnej správy vybratými inkasnými spoločnosťami,“ priblížila Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa poisťovne. Pre elektronizáciu exekučného procesu aktuálne upravuje informačný systém. Koľko návrhov na exekúciu za posledných sedem mesiacov podali, spresniť odmietla. Druhá súkromná poisťovňa Dôvera priznala, že od apríla nepodala ani jeden návrh na vykonanie exekúcie. Minulý rok ich za porovnateľné obdobie bolo 59-tisíc. Súčasný systém považuje za obmedzujúci a komplikovaný.

„Ani ako obchodná súkromná spoločnosť nemáme možnosť si vybrať exekútora, ktorého pokladáme za najlepšieho, sme nútení pracovať so všetkými exekútormi bez ohľadu na kvalitu ich práce. A to nám nezaručuje taký príjem a úspešnosť exekúcií, aký sme mali v prípade, keď sme si exekútora mohli vybrať sami a slobodne,“ vysvetlil hovorca Matej Štepianský. Ďalším problémom je pre poisťovňu aj prácnosť samotného podania návrhu.

„Podávali sme jeden návrh na vykonanie exekúcie na pohľadávku a podanie trvalo niekoľko hodín,“ konštatoval. Na časť pohľadávok uzatvorila Dôvera mandátnu zmluvu a vymáhať ich bude mimosúdne. „Výhodou mandátnej správy je, že ju vieme robiť skutočne elektronicky, hromadne a môžeme si vybrať zmluvného partnera,“ vymenúva Štepianský.

Hrozí monopol na exekučné úrady?

V marci 26 exekútorov vyhlásilo, že nespĺňajú všetky požiadavky pre elektronické prideľovanie a časť z nich sa rozhodla pre penziu. V súčasnosti pôsobí na Slovensku viac ako 320 súdnych exekútorov.

Náhodné prideľovanie prípadov a nízky počet nápadov spôsobuje, že mnohé exekútorské úrady živoria a žijú len z prípadov, ktoré začali riešiť pred aprílom. Pravdou oslovení bratislavskí právnici potvrdili, že sa začali šíriť reči o skupovaní exekučných úradov.

Aby silný investor získal v exekúciách monopol, musel by kúpiť minimálne polovicu zo 60 exekučných úradov, ktoré fungujú v Bratislavskom kraji. „Extrémne zníženie úradov by určite neprešlo bez povšimnutia zo strany ministerstva spravodlivosti ako najvyššieho kontrolného úradu. V určitom bode by zakročili, lebo je nemysliteľné, aby celý kraj mali na starosti napríklad piati exekútori,“ zhodujú sa právnici. Teoreticky však získať monopol na exekúcie je podľa nich možné.

Ministerstvo spravodlivosti pripomína, že možnosť zabrániť vzniku monopolu má v rukách predovšetkým Slovenská komora exekútorov. Dohodu o odovzdaní exekučnej agendy nástupcovi totiž exekútor predkladá komore spolu so žiadosťou o odvolanie z funkcie exekútora.