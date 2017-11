Volzová sa necíti bezpečne ani dnes

Vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry na štvorhodinovom výsluchu potvrdila svoju predchádzajúcu výpoveď. Volzová je presvedčená, že pokus o jej vraždu bol reálny. Informácie, že práve ona mala stáť za pokusom o Ruskovu likvidáciu, považuje jej advokát za spôsob obhajoby.

Boli jej položené také otázky, ale nerozumela im, nevedela, o čo ide. Volzovej advokát Roman Kvasnica

Volzová sa novinárom vyhla a podľa jej advokáta Romana Kvasnicu zamierila späť do Nemecka. „Bola mimoriadne vyčerpaná,“ vysvetlil Kvasnica a priznal, že jeho klientka o publicitu nestojí, pretože sa na Slovensku necíti bezpečne. „Naozaj sa tu necíti veľmi bezpečne. Dosiaľ som nevidel údaj alebo výpoveď, že objednávka jej likvidácie bola zrušená,“ podotkol.

„V akom ohrození bola v roku 1997 sa dozvedela od polície, keď bola prvýkrát vypočutá,“ pripomenul advokát. Už v tom čase mala Volzová zažívať pocit nebezpečia, ktorý nedokázala vyhodnotiť. „Nejaké náznaky pociťovala, ale nepripúšťala si to,“ referoval Kvasnica. „Cítila, že ju niekto sleduje. Mozaiku jej to však doplnilo až po tom, čo si pri prvom výsluchu pozrela uznesenie o začatí trestného stíhania,“ zdôraznil. „Ona je presvedčená, že to bolo reálne,“ dodal.

Sylvia Volzová na archívnej fotografii. Autor: TVNOVINY.SK

Odmietol Ruskovu verziu, že Volzová sa mala usilovať o jeho likvidáciu. Vyšetrovateľ sa jej pýtal aj na túto verziu. „Boli jej položené také otázky, ale nerozumela im, nevedela, o čo ide,“ zdôraznil Volzovej advokát. Naopak, podozrenia z Ruskovej účasti na vyšetrovanom skutku sú podľa neho silné. „Myslím si, že vznesenie obvinenia voči pánovi Ruskovi a ostatným osobám bolo dôvodné,“ uviedol.

Kvasnica tiež potvrdil, že zmena vyšetrovateľa by pre Volzovú znamenala, že sa niečo deje a s políciou by už ďalej nespolupracovala. „Polícii som povedal, čo mi povedala pani Volzová, bude vypovedať pred policajtmi, ktorí túto vec vyšetrujú. Ak dôjde k zmene vyšetrovateľov, bude to považovať za ohrozenie života a zdravia a nebude spolupracovať so slovenskými štátnymi orgánmi,“ reagoval advokát s tým, že obvinení mali a stále môžu mať mimoriadne postavenie v podsvetí a v politike.

Ruskov obhajca Marek Para sa k obsahu Volzovej výpovede vyjadrovať nechcel. „Naša stratégia obhajoby ostáva nezmenená. Niektoré východiská obhajoby sa týmto výsluchom potvrdili. Z tohto výsluchu budeme čerpať aj do doplnenia sťažnosti,“ reagoval Para na plánované pojednávanie o pokračovaní Ruskovej väzby, o ktorej má bratislavský krajský súd rozhodnúť do týždňa.

V prípade minulý týždeň vypovedala aj Ruskova exmanželka, podnikateľa Marián Kočner, šéf Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. Po vznesení obvinenia už boli zopakované aj výpovede Mikuláša Černáka, Róberta Lališa. Pre vyšetrovateľa predstúpil aj Černákov spolupracovník Ján Kán, a jeho šofér Slavomír Surový a tiež Ruskov šofér Radovan Ondruš. Polícia vypočula aj exšéfku sekretariátu predsedu vlády Vladimíra Mečiara Annu Mojžišovú, vtedy Nagyovú, od ktorej sa mal Rusko dozvedieť o svojej likvidácii.