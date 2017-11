Nežnú revolúciu hodnotí každý druhý pozitívne, vyplýva z prieskumu

Podľa reprezentatívneho výskumu Inštitútu pre verejné otázky (IVO) ju hodnotí kladne 53 percent respondentov, ambivalentne (nejednoznačne) 22 percent a záporne 19 percent respondentov. Vyplýva to z údajov, ktoré získala agentúra FOCUS od 4. do 11. októbra na vzorke 1 003 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia. Porovnanie so staršími výskumami ukázalo, že od roku 2009 do roku 2014 výrazne ubudli ľudia priaznivo hodnotiaci november 1989, no po roku 2014 sa ich počet mierne zvýšil. Agentúru SITA o tom informovali z IVO.

November 1989 najčastejšie kladne hodnotia ľudia vo veku 25 až 54 rokov, ďalej ľudia s vysokoškolským vzdelaním, tiež tí, čo vykonávajú kvalifikovanú prácu (úradníci, tvoriví odborní pracovníci, podnikatelia a živnostníci, vyšší riadiaci pracovníci). Kladný postoj k revolučným udalostiam novembra ‘89 majú aj obyvatelia Trnavského a Bratislavského kraja, prívrženci strán SaS a OĽANO, členstva Slovenska v EÚ, ale aj ľudia, ktorí si ctia tradície 1. ČSR či ľudia, ktorí sa hlásia k pravicovej politickej orientácii a ako aj tí, ktorým je blízke liberálne zmýšľanie.

Naopak november 1989 najčastejšie záporne hodnotia ľudia vo veku nad 65 rokov, ľudia so základným vzdelaním, nekvalifikovaní manuálni pracovníci, nezamestnaní a dôchodcovia. Negatívny pohľad na nežnú revolúciu majú obyvatelia Košického a Banskobystrického kraja, prívrženci strany ĽSNS a Smeru-SD, ako i kritici členstva SR v EÚ, ďalej aj ľudia, ktorí hodnotia negatívne vznik 1. ČSR v roku 1918, ľudia hlásiaci sa k ľavicovej orientácii a tí, ktorým sú blízke konzervatívne hodnoty.