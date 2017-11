Lajčák: Nie je v poriadku, že so mnou ústavní činitelia nekonzultujú svoje prejavy

Dnes je taká paradoxná situácia, keď prezident Andrej Kiska vystupuje v Európskom parlamente a predseda NR SR Andrej Danko v ruskej Dume. Ani jeden, ani druhý, však svoje vystúpenia nekonzultovali s ministerstvom zahraničných vecí, a to nie je v poriadku.

V stredu po rokovaní vlády to priznal minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. „Ako minister zahraničných vecí nemám dobrý pocit, že ústavní činitelia necítia potrebu konzultovať svoje zahraničnopolitické vystúpenia. Ja len dúfam, že tie vystúpenia nepôjdu každé v inom smere. To by malo nedobrý dopad na Slovensko,“ povedal Lajčák.

Lajčák zároveň povedal, že nevidí problém v Dankovom vystúpení ako takom. „Vystúpenie v parlamente je v diplomatickej praxi považované za česť, nebolo to v pôvodnom programe, dozvedel som sa o tom, že bude vystupovať. Vystúpenie v najvyššom zákonodarnom orgáne je vnímané ako česť. Samotné vystúpenie je v poriadku, otázka je obsah, ale o tom vám neviem nič povedať,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie. Dodal, že vo všeobecnosti ústavní činitelia vystúpením v parlamente vzdávajú úctu občanom danej krajiny. „Nie je dôvod, prečo by sme nemali vzdať úctu občanom Ruskej federácie. Duma ako taká nie je na sankčnom zozname,“ povedal. Predseda ruskej Dumy Viačeslav Volodin je na sankčných zoznamoch pre anexiu ukrajinského Krymu.

Prezident Andrej Kiska je dnes na jednodňovej návšteve v Štrasburgu. Na programe má okrem prejavu v pléne aj stretnutie s predsedom Európskeho parlamentu Antoniom Tajanim. Šéf parlamentu Danko je na niekoľkodňovej návšteve Moskvy, kde sa stretol s Volodinom. Zhruba pred mesiacom bol v Petrohrade. Danko sa vyjadril, že pre armádne nákupy zrušil návštevu Švédska, aby ho neobviňovali z lobovania pre švédske stíhačky Gripeny. Slovensku však hrozí, že pre posúvanie termínu na nákup stíhačiek bude musieť predĺžiť abonentskú zmluvu s Ruskom na ruské migy.