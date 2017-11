Nikto z nás nie je k svojim stoličkám pripútaný, vraví Kaliňák

Nikto z nás nie je k svojim stoličkám pripútaný. Ak budeme mať závery, s ktorými sa budeme chcieť s vami podeliť, tak vám ich povieme, povedal dnes minister vnútra a podpredseda Smeru-SD Robert Kaliňák novinárom na Úrade vlády SR. „Máme svoje vnútorné pravidlá, ktoré ja uznávam a žiadne informácie z rokovania nášho vedenia nevynášam. My sme začali diskusiu o tom, akým spôsobom chceme v niektorých veciach pokračovať. Až v závere diskusie bude výsledok, tak budeme informovať,“ uviedol na otázku, či ponúkol na utorkovom rokovaní predsedníctva strany Smer-SD svoju abdikáciu z postu podpredsedu Smeru-SD. Na otázku, či odstúpi z funkcie ministra vnútra, Kaliňák uviedol, že na rovnakú otázku už tisíckrát odpovedal. „Každý z politikov má svoj mandát, ktorý dostal vo voľbách. Mandát som dostal aj ja a mám ho naplniť. Zatiaľ všetky veci, o ktorých sa hovorilo, boli postavené na klamstvách a lžiach. O čom hovorím už dlhodobo. Museli používať rôzne sfalšované zápisnice, aby mohli dostať nejaké heslo do novín, rôzne deformované výpisy z účtov. Samozrejme, žiadne z týchto faktických vecí sa nestali. Takže myslím si, že zatiaľ sa situácia nemení,“ povedal.

Minister financií a podpredseda Smeru-SD Peter Kažimír uviedol, že „na dome otvorili okná, aby mohli vyvetrať“. Viac sa k situácii v Smere-SD nevyjadril. Ostatné bude podľa neho predmetom diskusie na pôde strany. Blíži sa snem strany 9. decembra a dovtedy je podľa neho dostatok času, aby dospeli k nejakému rozhodnutiu. Rovnako ako ďalší podpredsedovia Smeru-SD, aj on v utorok na rokovaní ponúkol svoju funkciu podpredsedu strany. „Pomenoval som situáciu tak, že ak treba reagovať na trend, ktorý myslím si, že všetci vnímame, tak som pripravený z hľadiska straníckej pozície dať svoju funkciu,“ uviedol s tým, že jasne dali najavo svoju vôľu. „Budeme sa o tom rozprávať. Je to legitímne, ak tu máme isté personálne problémy v strane,“ dodal. Podľa neho výsledok volieb nebol fiasko, no očakávali lepší výsledok. „Je prirodzené, že chceme, aby sa to zlepšilo,“ povedal.

Po rokovaní užšieho predsedníctva strany Smer-SD v utorok 14. novembra minister kultúry Marek Maďarič v stanovisku informoval, že na rokovaní ponúkol svoju funkciu. Rovnako tak údajne urobili aj ostatní podpredsedovia strany. Predseda vlády SR a predseda strany Robert Fico si váži krok podpredsedu strany Mareka Maďariča ako aj ďalších podpredsedov, ktorí pred nastávajúcim snemom strany ponúkli svoje funkcie. Považuje to za prejav vysokej politickej kultúry. Zároveň vyjadruje plnú dôveru všetkým podpredsedom strany, s ktorými má záujem na ďalšej spolupráci. Agentúru SITA informovali 14. novembra z tlačového oddelenia strany. Situáciu v strane spôsobil výsledok krajských volieb.