Kaliňák: Po 20 rokoch môžeme mať prvý úspešný zbraňový systém našej produkcie

Hodnota projektu by nemala prekročiť sumu 417 miliónov eur. Rozhodla o tom vláda premiéra Roberta Fica. Zákazka je súčasťou najväčšieho modernizačného projektu slovenskej armády v celkovej predpokladanej hodnote 1,2 miliardy eur, v rámci ktorej plánuje Bratislava okrem spomínaných obrnencov typu 8×8 s doteraz rozlíšenými partnerom vyvinúť a následne zakúpiť 404 kusov menších obrnencov 4×4.

Slovenský minister obrany Peter Gajdoš novinárom povedal, že k nákupu vyvíjaného typu obrnencov pristúpi Slovensko potom, čo prototyp vozidla úspešne absolvuje technické a vojskové skúšky. Vývoj obrnencov by mal byť ukončený v budúcom roku.

Slovenská armáda by mala nová obrnené vozidlá 8×8 dostať postupne do roku 2024. Nahradia dosluhujúce obrnencov, ktorých Slovensko zdedilo z čias Československa.

Fínska Patria dodá na obrnencov podvozky, slovenská strana ďalšie vybavenie vrátane bojovej veže. Na platforme Patrie sú postavené poľské obrnené vozidlá Rosomák, na ktorých výrobe pôvodne plánovalo Slovensko spolupracovať s Poľskom, z dohody nakoniec však zišlo.

Výsledky skúšok oznámia do konca roka 2018

Ministerstvo obrany musí do konca budúceho roka predložiť vláde informácie o výsledkoch technických a vojskových skúšok jednotlivých prototypov bojových obrnených vozidiel 8×8 a viacúčelových taktických vozidiel 4×4.

Materiál má obsahovať aj ďalší postup realizácie ich obstarania, uvádza sa v uznesení k vládou schválenému Návrhu realizácie dodávok vozidiel 8×8 a 4×4 s dôrazom na zapojenie slovenského obranného priemyslu.

Ako sa uvádza v komuniké, na základe konzultácií a odporúčaní Ministerstva financií SR uzatvorí ministerstvo obrany zmluvné vzťahy s potenciálnymi dodávateľmi obrnených vozidiel pre slovenskú armádu až po ukončení celého komplexu skúšok a ich vyhodnotení.

Osud 4×4 je zatiaľ neistý

Partnera pre vývoj vozidiel typu 4×4 slovenské ministerstvo obrany doteraz nevybralo. Hodnota tejto časti zákazky by nemala presiahnuť zhruba 783 miliónov eur.

Slovenské opozičné strany kritizovali, že vláda pripravovala projekt v utajenom režime a spolu s prezidentom Andrejom Kiskom vyzvali k väčšej transparentnosti celého procesu.

Slovensko už skôr začalo modernizáciu svojej armády, ktorá sa potýka so zastaranou technikou. Bratislava sa tiež zapojila do prípravy posilnenej európskej spolupráce v obrane.

Slovensko počíta so zvyšovaním výdavkov na obranu na sumu 1,6 percenta výkonu ekonomiky do roku 2020, vlani na tento účel krajina vynaložila v prepočte 1,16 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Slovensko dlhodobo neplní svoj záväzok, ktorý mu vyplýva z členstva v NATO, aby na obranu vynakladalo dve percentá výkonu ekonomiky.

Kaliňák: Výsledok musí prejsť vojskovými skúškami

Vláda schválila postup pri obstarávaní obrnených vozidiel pre Ozbrojené sily SR s tým, že dôraz je na výskume a vývoji a zapojení slovenského obranného priemyslu, vysvetlil po rokovaní vlády minister vnútra Robert Kaliňák.

Dôležité podľa neho je, aby výsledok prešiel technickými a vojskovými skúškami a zároveň napĺňal princípy najvýhodnejšej ekonomickej ceny. Ak sa tieto veci dajú dokopy, tak podľa Kaliňáka môžeme mať po 20 rokoch prvý úspešný zbraňový systém slovenskej produkcie. Na otázku, či to nemôže byť krok do neznáma a či nové vyvinuté obrnené vozidlá budú dostatočne kvalitné, uviedol, že historicky sme robili veľmi kvalitnú vojenskú techniku.

Bývalé Československo bolo v prvej desiatke producentov zbraní a podľa Kaliňáka sa k tej kvalite iba vrátime. Zároveň zdôraznil, že žiaden nákup sa ešte neuskutočnil.

Minister vnútra uviedol, že ak nebudeme podporovať takéto snahy, môžeme zabudnúť, že zbrojársky priemysel, ktorý má na Slovensku obrovskú tradíciu, môžeme rozvinúť. Je to vec, ktorá môže priniesť pracovné miesta nielen v čase ekonomického rastu, ale aj v čase krízy, pretože potreba takýchto vecí nie je závislá od ekonomickej situácie. Podľa Kaliňáka jednou časťou, ktorá sa v prípade vozidiel 8×8 v spolupráci s Fínmi v súčasnosti vyvíja, je základná kostra.

Neskôr môže aj táto časť byť slovenskej produkcie. Slovenské by mali byť všetky zbraňové systémy a časom aj samotná výroba vozidla. To isté by malo platiť aj o štvorkolesových vozidlách.

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák zdôraznil, že dnes je dôležité, že sa schválil postup, na konci ktorého musí byť ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. „Pre mňa je dôležité, že hovoríme o modernizácii výzbroje ozbrojených síl a že hovoríme o využití európskych síl. To je dôležité aj z hľadiska toho, že sme práve pristúpili k stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie a je to absolútne kompatibilné s našimi záväzkami voči NATO,“ povedal.

Fico: Armáda potrebuje modernizáciu

Premiér Robert Fico v sobotu 11. novembra v relácii SRo Sobotné dialógy zdôraznil, že slovenská armáda potrebuje modernizáciu. V prípade tohto projektu ho zaujímajú dva trendy. Musí ísť o európske riešenie a musí byť dosiahnuté maximálne využitie kapacít slovenského priemyslu.

Ak to nebude naplnené, tak s tým nebude súhlasiť, uviedol v Sobotných dialógoch. Premiér zároveň zdôraznil, že vždy je dobré, aj z hľadiska transparentnosti procesov, urobiť jasné porovnanie toho, čo chceme kúpiť, respektíve vyrobiť, s tým, čo reálne existuje na európskych a svetových troch, a porovnať výkonnosť, kvalitu a cenovú hladinu výrobku. Zdôraznil tiež, že nepôjde o výdavok zo štátneho rozpočtu nad rámec plánovaného, tento výdavok má ministerstvo obrany dlhodobo plánovaný a je rozložený na niekoľko rokov.