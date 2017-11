Kiska: Štát by sa mal viac podieľať na financovaní sociálnych služieb

Ak chce vláda prenášať povinnosti štátu v oblasti sociálnych služieb na obce, musí im dať na to peniaze a nemôže sa spoliehať len na eurofondy. Po stretnutí s ministrom práce a sociálnych vecí Jánom Richterom to uviedol prezident SR Andrej Kiska.

„Eurofondy sú len na dobu určitú a my musíme nachádzať systémové riešenia, aby každý jeden starý človek vedel, že o neho bude postarané, a že dožije svoju starobu v dôstojných podmienkach,“ povedal. Upozornil na to, že o 15 rokov počet seniorov, ktorí budú potrebovať opateru inej osoby, vzrastie o 30 %. „Hovoríme o státisícoch ľudí, ktorí budú potrebovať opateru,“ tvrdí Kiska. Títo ľudia by pritom podľa neho mali zostať pri opatrovaní inou osobou najmä v domácom prostredí.

Hlava štátu s ministrom práce diskutovala aj o starostlivosti o bezdomovcov, ktorých je podľa Kisku len v Bratislave vyše dvetisíc. „Novopripravovaný zákon o sociálnych službách z podnetov, ktoré prišli do kancelárie prezidenta, sa ukazuje, že by mohol byť veľmi problémový pre financovanie útulkov a nízkoprahových centier,“ upozornil prezident. V tejto súvislosti uviedol, že pri každom zákone je dôležité vopred vysvetliť dotknutým subjektom, ako ich legislatívna zmena postihne.

Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter upozornil na to, že hlavná zodpovednosť pri poskytovaní a financovaní sociálnych služieb je na samospráve. Úlohou vlády je podľa neho vytvárať podmienky na to, aby sa zákon o sociálnych službách v praxi napĺňal. „Dostávame sa do situácie, že štát postupne preberá a financuje viaceré sociálne služby, ktoré sú originálnou kompetenciou samospráv,“ povedal Richter. Podľa neho nastáva trend, že kompetencie a financovanie niektorých úloh postupne prechádza zo samosprávy na štát, pretože samospráva ich v plnej miere nerealizuje. Pripustil, že na rokovaní vlády otvorí otázku, či fiškálnu decentralizáciu nie je potrebné zrušiť a či štát nemá na seba prevziať „kompletne viaceré veci“. Samosprávu vyzval, aby si plnila úlohy, ktoré jej zo zákona o sociálnych službách vyplývajú.