Zima je tu, bude mráz aj sneh

Tie nebudú padať len na horské štíty, ale presunúť by sa mali aj do nižších polôh.

Snežiť by malo cez víkend v stredných horských polohách a hranica sneženia môže klesať. Víkendové rána by už nemali byť také mrazivé, ako boli v strede týždňa, no zamračí sa a začne fúkať vietor. Sneh by mal padať aj v prvých dňoch nového týždňa.

„Na budúci týždeň by k nám už mala zavítať zima. Vyzerá to tak, že v oblastiach na severe Slovenska sa v niektorých dňoch môžu vyskytnúť aj celodenné mrazy,“ hovorí Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu (SHMÚ). Upozorňuje, že najmä tam, kde sa udrží sneh, už teplota vzduchu nebude cez deň stúpať s takou ľahkosťou, ako to bolo počas končiaceho sa týždňa.

Vodiči, ktorí ešte neprezuli na autách zimné pneumatiky, by mali zvážiť, či už naozaj nenastal ten správny čas. V opačnom prípade si budú musieť dobre rozmyslieť cestu do severných častí krajiny. Aj napriek príjemným slnečným a skôr jesenným dňom, ktoré boli výrazné najmä v utorok a stredu, si musíme zvykať, že prevahu má skôr zimný charakter počasia.

Rána už boli mrazivejšie. V stredu a vo štvrtok mrzlo nielen na severe, ale teploty pod nulou zaznamenali takmer všetky meteorologické stanice. A nielen v prízemných vrstvách, ale aj na úrovni dvoch metrov nad zemským povrchom. „Dosť výrazne mrzlo aj v nížinách,“ poznamenal klimatológ. Vo štvrtok ráno bol v Nitre prízemný mráz mínus 8 stupňov a dva metre nad zemských povrchom mínus 4,3 stupňa. V stredu ráno bol najsilnejší prízemný mráz v Oravskej Lesnej: takmer mínus 10, vyššie nad zemou zaznamenali mínus 8,1 stupňa.

To, že 18. novembra by mohol padať aj sneh, nie je nič výnimočné. Najmä na horách, no nielen tam. Pravdepodobnosť, že sa 18. novembra napríklad na Štrbskom Plese vyskytuje sneh, je podľa štatistík viac ako 50-percentná. Za posledných 67 rokov tam bol sneh 18. novembra 38-krát. „Najviac, až 53 cm tam mali v roku 1973,“ priblížil údaje SHMÚ Pavol Faško. Pred desiatimi rokmi mali 18. novembra v Oravskej Lesnej 45-centimetrovú vrstvu snehu. „Pravdepodobnosť, že bude snehová prikrývka v Bratislave na Kolibe, je už iba 10-percentná. Najviac snehu tam 18. novembra bolo v roku 1985 – 19 centimetrov,“ do­dal.

Milovníkov zimy snehové vločky zrejme potešia, no neznamená to, že zima je definitívne tu. Pravdepodobne sa ešte koncom novembra zase oteplí. „Ak aj niekde napadne sneh, ak to bude v polohách okolo 500 metrov nad morom, tak veľmi pravdepodobne nevydrží,“ mieni Faško. V niektorých zimných strediskách klesajúce teploty umožnili zapojiť do sneženia i delá, ktoré dvíhajú snehovú vrstvu najmä v Tatrách. Vo Vysokých Tatrách zasnežujú zjazdovky už týždeň, od pondelka aj na Chopku v Jasnej v Nízkych Tatrách. „Zasnežujeme naplno tam, kde to teploty dovoľujú, najmä v nadmorských výškach od 1 400 metrov nad morom vyššie. V noci aj v nižších nadmorských výškach,“ priblížila Zuzana Fabianová, hovorkyňa spoločnosti Tatry mountain resorts.

Ako bude:

Sobota 18. novembra – Polooblačno až oblačno. Asi od 900 m, na severozápade postupne od 600 m zrážky snehové. Denné teploty 3 až 8 stupňov, na krajnom severe aj chladnejšie.

– Polooblačno až oblačno. Asi od 900 m, na severozápade postupne od 600 m zrážky snehové. Denné teploty 3 až 8 stupňov, na krajnom severe aj chladnejšie. Nedeľa 19. novembra – Premenlivá až veľká oblačnosť. Miestami sneženie alebo snehové prehánky, v nižších polohách aj dážď so snehom alebo dážď. V noci 2 až –3, cez deň 2 až 7 stupňov, na severe chladnejšie.

– Premenlivá až veľká oblačnosť. Miestami sneženie alebo snehové prehánky, v nižších polohách aj dážď so snehom alebo dážď. V noci 2 až –3, cez deň 2 až 7 stupňov, na severe chladnejšie. Pondelok 20. novembra – Na viacerých miestach sneženie alebo snehové prehánky, v nížinách dážď so snehom alebo dážď. Miestami veterno, na severe a v horských oblastiach aj s tvorbou snehových jazykov a závejov. Nočné teploty 1 až –4, denné 3 až 7, na severe 1 stupeň.

– Na viacerých miestach sneženie alebo snehové prehánky, v nížinách dážď so snehom alebo dážď. Miestami veterno, na severe a v horských oblastiach aj s tvorbou snehových jazykov a závejov. Nočné teploty 1 až –4, denné 3 až 7, na severe 1 stupeň. Utorok 21. novembra – Premenlivá, na severe až veľká oblačnosť. Miestami sneženie alebo snehové prehánky, na severných návetriach hôr aj trvalejšie sneženie. Nočné teploty 1 až –4, na severe okolo –6 stupňov. Denné 1 až 6, na severe –1 stupeň.

– Premenlivá, na severe až veľká oblačnosť. Miestami sneženie alebo snehové prehánky, na severných návetriach hôr aj trvalejšie sneženie. Nočné teploty 1 až –4, na severe okolo –6 stupňov. Denné 1 až 6, na severe –1 stupeň. Streda 22. novembra – Polojasno, na severe pri zväčšenej oblačnosti ešte ojedinele snehové prehánky. V noci –3 až –8, v horských dolinách okolo –10, cez deň 1 až 6, na severe –1 stupeň.

(ZDROJ: SHMÚ)