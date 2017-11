Novozvolení župani a lídri opozície sa stretli v Bratislave pri príležitosti 28. výročia nežnej revolúcie

Novozvolení predsedovia samosprávnych krajov a opoziční lídri sa pri príležitosti 28. výročia nežnej revolúcie stretli dnes na Námestí SNP v Bratislave, aby si pripomenuli začiatok slobody na Slovensku. Na zhromaždení sa zúčastnili: predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Nechýbali ani lídri opozície: predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igor Matovič, predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík či predseda Kresťanskodemo­kratického hnutia Alojz Hlina a ďalší hostia. Týmto zhromaždením chceli zároveň noví predsedovia krajov deklarovať vzájomnú spoluprácu a začiatok pozitívnej zmeny v regiónoch.

Opoziční politici rečnili

Na začiatku podujatia pod názvom Začíname zmenu sa asi trom stovkám ľudí prihovorila poslankyňa Národnej rady SR za hnutie OĽANO Veronika Remišová. Ako povedala, v roku 1989 na Slovensku vládla totalita a ľudia sa rozhodli, že si vezmú svoju slobodu naspäť, že už nedovolia nikomu, aby im hovoril, čo si majú myslieť, kam môžu cestovať a kam nie, či môžu deti chodiť na náboženstvo alebo do kostola. “A ukázalo sa, že aj keď si tú slobodu vzali naspäť, že tá sloboda je veľmi krehká, že sa dá zneužiť, dá sa ukradnúť. A za posledných 28 rokov ľudia, ktorí nemali dobré úmysly so Slovenskom, prišli, zmocnili sa funkcií, začali drancovať našu krajinu. A táto vláda, ktorá tu je, sa nám snaží nahovoriť, že tak ako kedysi za totality, tak ani teraz nie je alternatíva. Ale alternatíva tu je vždy. Ku kradnutiu je alternatíva nekradnutie a poctivosť, k straníckym záujmom je alternatívou služba ľuďom,“ uviedla Remišová.

Podľa poslanca Národnej rady SR za OĽaNO Jána Budaja stoja ľudia na dobrej strane, budujú tento štát. Ako dodal, tak ako sa to začalo, tak to treba aj dotiahnuť. “Spravodlivosť a právo nie sú nastolené. Dnes je synonymom komunizmu korupcia. Vlna demokratickej revolúcie je pred vami. Každý jeden z vás bude revolucionárom, pretože vy máte volebný lístok,“ pripomenul ľuďom na Námestí SNP Ján Budaj.

Aj župani

Zhromaždenému davu sa okrem ďalších hostí prihovoril aj novozvolený predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. “Žijeme dnes v dobe, kedy význam a odkaz 17. novembra je aktuálnejší, ako bol napríklad pred desiatimi rokmi. Opozícia sa dnes stáva reálnou alternatívou k vláde.Za seba hovorím, že budem spolupracovať so všetkými slušnými ľuďmi a politikmi tak, aby sme v roku 2020 vládli my, tí, ktorí to myslia so Slovenskom dobre,“ zdôraznil Juraj Droba.

Nežná revolúcia, ktorá sa uskutočnila v období od 16. novembra do 29. decembra 1989, označuje nekrvavé udalosti, ktorých dôsledkom bolo odstránenie komunistického režimu v Česko-Slovensku. Jej iniciátormi boli študenti, ku ktorým sa pridali najprv herci a divadelníci a postupne ostatné skupiny obyvateľstva. Po brutálnom zásahu polície proti študentom na pražskej Národnej triede študenti na všetkých vysokých školách od 21. novembra štrajkovali a 27. novembra sa uskutočnil dvojhodinový generálny štrajk. Po rezignácii komunistickej federálnej vlády 7. decembra 1989 bola 10. decembra vymenovaná nová vláda a prezident Gustáv Husák podal demisiu. Federálne zhromaždenie zvolilo 28. decembra 1989 za svojho predsedu Alexandra Dubčeka a 29. decembra 1989 bol za prezidenta ČSSR zvolený Václav Havel. Prvé slobodné parlamentné voľby sa uskutočnili v júni 1990.