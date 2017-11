Ministerstvá plánujú na budúci rok vypracovať 43 návrhov zákonov

Jednotlivé ministerstva zatiaľ plánujú na budúci rok predložiť na vládu 43 návrhov zákonov a 11 návrhov nariadení. Uvádza sa to v Pláne legislatívnych úloh vlády na budúci rok. Rezort spravodlivosti, ktorý materiál predložil do pripomienkového konania, predpokladá, že nad rámec tohto plánu budú do legislatívneho procesu predložené ďalšie návrhy právnych úprav vyplývajúce z aktuálnych spoločenských potrieb.

Ministerstvo práce by malo podľa plánu v apríli predložiť do legislatívneho procesu návrh zákona o sociálnom poistení, ktorý sa bude týkať ročného zúčtovanie sociálneho poistenia. Toto ministerstvo na jar vypracuje aj novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Školstvo o pedagogických a odborných zamestnancoch

Ministerstvo spravodlivosti v spolupráci kanceláriou Ústavného súdu zas pripraví návrh zákona o Ústavnom súde SR. Pôjde o novú právnu úpravu o organizácii ústavného súdu a konaním pred ním vzhľadom na doterajšie zmeny ústavnej a zákonnej úpravy. Ministerstvo školstva sa bude snažiť novelou zákona o odbornom vzdelávaní skvalitniť systém duálneho vzdelávania.

Rezort školstva vypracuje aj návrh zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Dôvodom je úprava práv a povinností pedagogických zamestnancov, systému získavania a udržiavania kvalifikačných predpokladov, systému kontinuálneho vzdelávania, kariérového rastu, kreditového systému a systému výkonu atestácií. Ministerstvo vnútra plánuje novelou zákona o cestnej premávke zjednodušiť vybavovania elektronických podaní pri evidovaní vozidiel.

Chystá sa register mimovládnych neziskových organizácií

Na ministerstve financií pripravia podľa predloženého plánu na máj návrh zákona o hazardných hrách, ktorý upraví prístup k regulácii online hazardných hier. Úrad pre verejné obstarávanie pripravuje zmeny v zákone o verejnom obstarávaní. Zmeny budú vypracované na základe poznatkov, podnetov a skúsenosti z doterajšej aplikačnej praxe, pričom jeho cieľom je primárne zefektívniť a sprofesionalizovat' proces verejného obstarávania.

Ministerstvo spravodlivosti by malo na budúci rok v lete predložiť zámer reformy opatrovníckeho práva na Slovensku, zmeny by sa mali premietnuť do novely Občianskeho zákonníka. Na základe zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií z dielne rezortu vnútra by mal byť zriadený spoľahlivý, aktuálny a jednotný zdrojový register mimovládnych neziskových organizácií. Ministerstvo obrany avizuje na jeseň novelu zákona o Vojenskej polícii. Rezort kultúry má v pláne pripraviť novelu zákona o ochrane pamiatkového fondu.