V Hornej Marikovej si stavajú kostol vlastnými rukami

„Ajhľa, ľudská zloba! Čo zneužila ohňa moc, aby zničila Boží chrám. Postavte ho, prosím, znova. Toto miesto volá o pomoc. Veď ho zničila aj vám.“ Tento nápis je pripevnený k zhorenému torzu kostola. A naozaj, Hornomarikovčania sa spojili a dokázali niečo, čo môže byť príkladom pre všetkých. Repliku kostolíka, o ktorý prišli, si stavajú nanovo – po víkendoch a vlastnými rukami.

Ľudia z obce majú víkendový program jasný: idú na stavbu kostolíka. Hrubá stavba z drevenej guľatiny už stojí pri obecnom úrade. Keď drevo sadne, Hornomarikovčania ho naložia a vyvezú do časti Rázsochy, kde ho postavia nanovo. Pred obecným úradom je totiž drevo v bezpečí a na očiach, v Rázsochách by nebolo pod dohľadom.

Martin Babečka so stavbou presnej kópie zhoreného kostolíka. Autor: Pravda, Tatiana Michalková

Za aktivitou ľudí treba hľadať miestneho farára Milana Kováča. V obci sa hovorí, že vraj hneď v deň, keď kostol vyhorel, vyhlásil, že postavia nový. A to sa aj deje. Kováč má jasnú víziu, ako bude nový kostolík vyzerať.

Zachovať chce aj jeho unikát – tváre dedinčanov na freskách. „Kostolík som fotil ako Japonec, mám milión fotiek, takže by nemal byť problém vrátiť doň pôvodný obraz,“ hovorí. Už má vytypovaných aj umelcov, ktorí by to dokázali. Chce však spraviť ešte oveľa viac a zavďačiť sa aj ľuďom, ktorí stavajú nový kostol. „Pohrávam sa s myšlienkou, že by sme dali zrkadlovo namaľovať ten pôvodný obraz, ale zobrazil by tváre tých, ktorí sa zaslúžili o stavanie nového kostolíka. Takže by sme mali obrazy dva.“

Zvyšky nástenných malieb, na ktorých boli tváre obyvateľov obce. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Ľudia miestneho kňaza glorifikujú za to, že sa do stavby pustil. On dodáva, že s takou partiou, aká svätostánok stavia, by sa dokázal pustiť do takejto stavby ktokoľvek. „Podpaľač siahol Hornomarikovčanom na niečo, čo je ich. Ten drevený kostol bol v regióne jediný. Myslím si, že keď postavíme nový, bude symbolom hrdosti a sebaúcty domácich. Nejde len o sakrálny rozmer. Uvedomil som si to vtedy, keď som videl reakcie ľudí,“ uzavrel Kováč.

Asi najviac mozoľov zanechal na stavbe Martin Babečka. „Náš pôvodný drevený kostol postavili v roku 1948 a v roku 1951 bol vysvätený. Ruiny na jar zvalíme a začneme stavať nanovo. Vyšetrovatelia od hasičov zistili, že ho niekto podpálil,“ hovorí Babečka.

Páchateľ sa nenašiel, ale ľudia sú si istí, že takýto čin ho sám dobehne. „Stalo sa to vlani 12. augusta, teraz 5. augusta sme začali chystať drevo. Sponzorovali nás mestské lesy a partia chlapov sa dohodla, že to vyťažia zadarmo alebo iba za štamperlík. Drevo porezali, zviezli do Považskej Bystrice a začali sme stavať 5. septembra. Prvé štyri dni sme robili iba traja, potom sa pridali ďalší, baby prišli, doniesli nám jesť aj piť, aj zábava bola,“ skonštatoval Babečka.

Drevený kostolík v Hornej Marikovej vlani podpálil neznámy páchateľ. Autor: Pravda, Tatiana Michalková

Pôvodný kostolík bol podľa neho obľúbeným miestom pre svadby, lákal aj turistov. Nachádza sa totiž v prekrásnom prostredí hôr. Na nový kostolík prispeli Hornomarikovčania, menšími sumami aj sponzori.

Do akcie sa nezapojili len Hornomarikovčania, ale aj chatári. Plán nového kostolíka nakreslil architekt Peter Gajdošík. „Chceme, aby bol presnou kópiou toho, o ktorý sme prišli. Máme tu chatu a keď to vyhorelo, ráno nám telefonoval Martin Babečka, aby sme sa neobávali, že naša chata je v poriadku. Tak sme sem hneď prišli. Syna mám zememerača, ten porobil geodetické práce. Zamerali sme presné rozmery zhoreniny, aby sme vedeli postaviť nový kostol tej istej konštrukcie a dispozície,“ vysvetlil architekt.

Ruku k dielu priloží aj ďalší Hornomarikovčan, veľmi šikovný rezbár, ktorý vytvorí sochy. Fragmenty pôvodných nástenných malieb dajú opatrne dole a plánujú ich vystaviť a zachovať.